In Saunen herrscht ein grundsätzliches Ruhegebot. Das widerspreche dem „typisch Pfälzischen“, finden Stadtwerke und die 4a Architekten: Daher soll es in der neuen Therme eine Babbelsauna geben. Sie sei der ideale Rückzugsort für alle Wellnessliebenden, die beim Saunieren plaudern möchten. Das Interieur der Aufguss-Sauna soll ebenfalls den gesprochenen Pfälzer Wortschatz widerspiegeln. Redewendungen wie „Rutsch mer doch de Buckel nunner!“ und Aussprüche wie „ajoo“ und „alla hopp“ sollen die Wände zieren. Ab sofort können Sprichwörter und Redewendungen über die Kommentarbereiche der offiziellen Facebook- und Instagram-Kanäle von Salinarium/Therme eingereicht oder per Mail an therme@bad-duerkheim.de geschickt werden. Die Aktion läuft bis Ende Mai. Die Begriffe müssen keinen direkten Bezug zum Thema Sauna und Wellness haben, so die Stadtwerke in einer Mitteilung.