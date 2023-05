Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem enttäuschenden achten Tabellenplatz und einer riesigen Bandbreite bei den gezeigten Leistungen hat sich der TuS Wachenheim in der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West in die Winterpause verabschiedet. Mehr als Mittelmaß dürfte auch in der Rückserie nicht drin sein.

Zwar wollte Trainer Michael Acker „erst einmal Punkte gegen den Abstieg sammeln“, aber wohl nur, weil er im Sommer zu vermeiden trachtete, ein konkretes Saisonziel zu nennen. Ein Abstiegskandidat