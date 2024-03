Bei der Kommunalwahl am 9. Juni werden in den Ortsgemeinden auch die ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. In Birkenheide soll das Gary Kuhn werden. Wenn es nach der CDU geht. Sie hat ihn nun offiziell als Kandidaten nominiert.

Die sprichwörtlichen Spatzen haben es schon länger von den Dächern gepfiffen, jetzt haben es die Birkenheider Christdemokraten offiziell gemacht. Bei ihrer Mitgliederversammlung haben sie nach eigenen Angaben Gary Kuhn einstimmig als ihren Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters nominiert. Der 51-Jährige leitet die Kindertagesstätte „Kinder an der Isenach“ in Bad Dürkheim und ist seit zwei Jahren bereits als Beigeordneter in der Ortsgemeinde tätig. Er soll Juliane Popp beerben, die im Spätjahr 2021 die Nachfolge des verstorbenen Rainer Reiß angetreten hatte.

„Mit beeindruckender Erfahrung und tiefem Engagement für die Belange unserer Ortsgemeinde tritt unser Kandidat an, um die Zukunft unseres Dorfes mitzugestalten“, wird Andrea Schartau, Vorsitzende des Ortsverbands, in einer Pressemitteilung der Birkenheider CDU zitiert. Seine bisherige Arbeit als Beigeordneter habe gezeigt, dass er über die erforderlichen Fähigkeiten und das Engagement verfüge, um die Herausforderungen anzugehen, denen die Gemeinde gegenüberstehe.