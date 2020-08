Am Thymianweg im Fronhof II wird ab September der Neubau der Christlichen Sozialstation Bad Dürkheim/VG Freinsheim entstehen. Für Stiftungsvorstand Thomas Schutt der richtige Ort, um dort die diesjährige Ausschüttung der Hermann und Wilhelmine Kaltenhäuser-Stiftung zu übergeben.

Nach dem Willen des Stifters soll die Ausschüttung am Geburtstag eines seiner Elternteile sein. 2020 wäre die Mutter des Stifters 110 Jahre alt geworden. Mit der Übergabe von 15.000 Euro für die Sozialstation erfüllte der Stiftungsrat den Wunsch des inzwischen verstorbenen Stiftungsgebers Hermann Kaltenhäuser. Nach seinem Ableben floss sein Vermögen als Zustiftung in das Stiftungskapital ein und erhöht so den jährlichen Ausschüttungsbetrag.Wie Christl Bastian, Schwester des Stifters und Mitglied im vierköpfigen Stiftungsbeirat, sagte, wäre ihr Bruder begeistert gewesen über die geplante Erweiterung der Sozialstation. Mit der Tagespflege soll ein pflegerisches Kompetenzzentrum für die Region entstehen.

Pflegerisches Kompetenzzentrum für die Region

Ulla Hoffmann, Vorstandsvorsitzende der Christlichen Sozialstation, erläuterte das Konzept des dreistöckigen Neubaus. Im Erdgeschoss sollen die Räume für die ambulante Tagespflege so gestaltet werden, dass sie allen Ansprüchen und Bedürfnissen der Pflegebedürftigen gerecht werden. Sie können dort an unterschiedlichen Aktivitäten teilnehmen und Gemeinschaft erleben. Die Tagesgäste würden durch professionell geschultes Personal betreut und gepflegt, so Hoffmann. Mit diesem Angebot wolle man vor allem berufstätige Angehörige entlasten.

Im Haus werden ambulanter Hospizdienst, Pflegestützpunkt, Gemeindeschwester plus und das Demenzcafé untergebracht.

Ein kleines Mädchen aus der Nachbarschaft brachte bei der Übergabe einen selbst gestalteten Glücksstein als Geschenk vorbei. Für 26. September ist der offizielle Spatenstich geplant.

Der Vorstand