Seit frühester Jugend hat Andreas Müss ein Faible für schnelle Autos. Seine Leidenschaft führt ihn jetzt auch an die Rennstrecken Europas. Nun gab der 49 Jahre alte Unternehmer auf dem Hockenheim-Ring seine Premiere im BMW Challenge Cup. Und er konnte seine eigenen Erwartungen erfüllen.

Die Anspannung war ihm deutlich anzumerken. Als Andreas Müss am Samstagfrüh sich aus seinem Wohnmobil auf den Weg in Richtung Fahrerlager machte und in der Box seines Teams „Motorsport