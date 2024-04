Als nächste große Veranstaltung der Reihe „Tage der seelischen Gesundheit“ geht es am Mittwoch, 10. April, um das Thema „Zufrieden älter werden – was die Psyche stark macht“.

Die neue Veranstaltungsreihe des Landkreises Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt widmet sich dem Erhalt der psychischen Gesundheit. Es geht aber auch um die Behandlung von psychischen Erkrankungen. Der Aktionstag am 10. April findet in den Räumen der Kreisverwaltung in der Philipp-Fauth-Straße statt. Von 12 bis 19 Uhr warten Vorträge, Infostände, eine Ausstellung und weitere Programmpunkte auf die Besucher. Der Eintritt ist frei. Der Erste Kreisbeigeordnete Timo Jordan (SPD) eröffnet die Veranstaltung um 13 Uhr.

Jordan, der auch Mitglied des Landesbeirats für psychische Gesundheit ist, nennt Erkrankungen der Psyche gerade auch im Alter „ein hochsensibles Thema“: „Mit der Veranstaltungsreihe und dem Aktionstag gehen wir neue Wege und wollen ein niedrigschwelliges Angebot machen, um Betroffenen, aber auch Angehörigen Möglichkeiten aufzuzeigen, mit psychischen Erkrankungen umzugehen, sie zu erkennen und zu behandeln“, so Jordan. Es soll dabei nicht nur um Informationsvermittlung gehen, sondern auch um Prävention.

Vorträge im Ratssaal der Verwaltung beleuchten das Thema aus verschiedenen Perspektiven. Um „Psychische Erkrankungen im Alter“ geht es ab 13.15 Uhr bei Eric Holst, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der auch Chefarzt der Median Rhein-Haardt-Klinik Bad Dürkheim ist. Guy Gretschel, Referent am Leibniz-Institut für Resilienzforschung und an der Hochschule Fresenius in Wiesbaden, spricht ab 16.30 Uhr über das Thema „Was die Psyche stark macht – Resilienz im Alter“. Mit „Einsamkeit im Alter: Raus aus der Isolation“ beschäftigt sich Thomas Flocken, psychologischer Psychotherapeut und Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Landau, ab 17.45 Uhr.

Zu den Vorträgen gibt es ein Rahmenprogramm. So wird die Mundartpoetin Gisela Gall um 16.15 Uhr erwartet. Die Seniorenkantorei „Derkemer Spätles“ ist ebenfalls zu erleben. Die Deidesheimer Selbsthilfegruppe „Bewegt sein“ bietet draußen Nordic Walking für Senioren an. In der Cafeteria gibt es alkoholfreie Cocktails vom Freundeskreis Blaues Kreuz. Eine Wanderausstellung beleuchtet das Thema aus fotografischer Sicht.