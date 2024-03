Ein freies Wochenende über die Osterfeiertage? Nicht in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz, in der 18 Mannschaften um Punkte kämpfen. Der SV Weisenheim gastiert am Ostersamstag, 15.30 Uhr, bei Aufsteiger VfR Grünstadt II.

Die Weisenheimer gehen als Favorit in die Partie beim auf Tabellenplatz 16 stehenden VfR Grünstadt II, der wohl kaum noch vor dem Abstieg zu retten ist. Der VfR hat zwar in der Rückserie gegen die SG Maudach (4:1) und beim ASV Birkenheide (5:1) zwei überzeugende Siege eingefahren, allerdings just gegen die beiden Teams, die in der Rangliste noch hinter den Grünstadtern stehen und bis Saisonende wohl nicht mehr allzu viele Zähler holen dürften. „Klar, der Gegner ist eigentlich abgestiegen, aber wir haben keinen Grund, den VfR auf die leichte Schulter zu nehmen“, warnt Weisenheims Spielertrainer Daniel Schattner. Nicht zu Unrecht, denn das Hinspiel ging mit 2:4 in die Binsen.

„Damals haben wir verloren, obwohl wir gut besetzt waren“, erinnert sich der Übungsleiter. Zur Pause stand es schon 0:4. Es war einer der zahlreichen unerklärbaren Auftritte der Weisenheimer in dieser Saison, die Schattner als „verkorkst“ bezeichnet. Inzwischen ist nach der neunten Saisonniederlage beim 3:5 in Edigheim der Rückstand auf Rang fünf auf sieben Punkte angewachsen. Der fünfte Platz gilt als Minimalziel. Zumindest der 32-Jährige Übungsleiter versprüht Ehrgeiz: „An diesem Ziel halte ich fest.“

Zum Glück für den SVW stellt die Liga leistungsmäßig eine Zwei-Klassen-Gesellschaft dar, wie der Coach anmerkt. Grundlage, um die fast schon abgehakte Runde einigermaßen anständig zu Ende zu bringen, sind personelle Ressourcen, die aber immer weniger werden. Jetzt hat es Schattner selbst mit Schmerzen im Leistenbereich erwischt, Torjäger Ayoub Mansouri quält sich schon seit einigen Wochen mit muskulären Problemen über die Runde. Nur zwei Beispiele von vielen anderen Ausfällen.

Außerdem war die Bank beim Spiel in Edigheim sowieso schon dünn besetzt. „Wir werden wohl wieder auf Akteure aus der zweiten Garnitur zurückgreifen“, mutmaßt der Trainer. Die Reserve ist über Ostern spielfrei. Und Aushilfen gab es erst kürzlich mit den Einsätzen von Maximilian Stahl und Andreas Fath in der Partie gegen Vatanspor Frankenthal.

Vielleicht ist Grünstadt ja der Auftakt zu einer Serie, denn in den Wochen vor der Begegnung bei Primus Dirmstein am 12. Mai haben die Blau-Roten überwiegend lösbare Aufgaben vor der Brust.