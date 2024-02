Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Valentin-Ostertag-Stiftung unterstützt jedes Jahr Kitas und Schulen in Bad Dürkheim mit einem fünfstelligen Betrag. 2024 schüttet die Stiftung mehr als 25.000 Euro aus. Stifter Valentin Ostertag wurde indes eine besondere Ehre zuteil.

An die vier Grundschulen und elf Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt fließen in diesem Jahr insgesamt 20.500 Euro. Hinzu kommen weitere 5000 Euro für den protestantischen