Die 1250-Jahr-Feier der Gemeinde kam mit 35.000 Euro teuer als gedacht. Mit 15.000 Euro wurde ursprünglich geplant. So haben sich die Druckkosten für die neue Ortschronik mit 41 Euro pro Stück nahezu verdoppelt.Wie Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) in der Ratssitzung am Mittwoch bekannt gab, wurden 400 Exemplare der Chronik geordert. Heike Ditrich (FWG) kritisierte die aus ihrer Sicht zu hohe Anzahl an Bestellungen. Die Druckzahl sollte sich an den Abnahmen orientieren, fand sie. Meinhardt gab sich optimistisch, dass man die meisten Exemplare verkaufen werde, außerdem seien bei 400 Abnahmen das Preis-Leistungs-Verhältnis am akzeptabelsten. Ein Verkaufspreis wurde noch nicht festgelegt, im Raum standen 45 Euro.

2022 hat die Gemeinde zwar 20.000 Euro mehr Gewerbesteuer eingenommen als veranschlagt, dafür aber auch 47.000 Euro weniger bei ihrem Anteil an der Einkommensteuer. Das Defizit im Ergebnishaushalt erhöhte sich von 121.000 auf 148.000 Euro. Auch gestiegene Energiekosten schlugen sich nieder. Der Rat verabschiedete einstimmig den Nachtragshaushalt.

Man will weiter Ideen sammeln, welche Energieeinsparmöglichkeiten die Gemeinde habe. Vom Bauausschuss kam die Empfehlung für eine Photovoltaikanlage auf der Sonnenberghalle. Dieses Vorhaben wird weiterverfolgt, war sich der Rat einig. In dem Zusammenhang kam auch die Frage nach dem üppig und lange (bis Lichtmess) beleuchteten großen Weihnachtsbaum in der Ortsmitte auf, der geschätzte 4,50 Euro Energiekosten pro Tag verursacht. Klimaschutzmanager Sascha Jacoby empfahl eine neue Lichterkette, über eingeschränkte Beleuchtungszeiten will man sich noch verständigen.

Einstimmig beschloss der Rat, die Weichen für das Neubaugebiet mit dem Arbeitstitel „Sonnenbergstraße“ zu stellen. Die Vertreter von vier einschlägigen Büros sollen sich in einer der nächsten Sitzungen mit ihren Vorschlägen für einen Bebauungsplan vorstellen. Im November soll der neue Spielplatz in der Haardtstraße fertig sein. Am 6. Oktober sind Senioren ab 14.30 Uhr zu Neuem Wein und Zwiebelkuchen bei der Awo eingeladen. Die Verlegung des Glasfaserkabels für die Schule hat begonnen. Etwa die Hälfte des Rats will auch künftig schriftlich zu den Sitzungen eingeladen werden. mkö