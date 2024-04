Die Beisetzung eines ehemaligen Rockerclub-Mitglieds rief am Freitag die Polizei in Bad Dürkheim auf den Plan. Wie die Polizei mitteilte, trafen sich rund 150 Biker sowie die sie begleitenden Autofahrer gegen 10 Uhr auf dem Wurstmarktparkplatz, um zur Beisetzung in den Ruheforst in Bad Dürkheim zu starten. Um Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, wurde die Strecke durch Polizeikräfte überwacht. Während des Einsatzes kam es nach Angaben der Polizei zu keinen besonderen Vorkommnissen.