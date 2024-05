Zum ersten Mal haben sich acht Wollmesheimer Winzer zusammengeschlossen und bieten am Donnerstag und Freitag kostenfreie Kostproben der neuen Jahrgangsweine an. Das Hauptaugenmerk liege auf der Verkostung, betonte Bernd Dicker vom gleichnamigen Weingut. Dazu gebe es Kleinigkeiten wie Schmalzbrote, Flammkuchen oder Würstchen. Bis zur 1000-Jahr-Feier im Jahr 2007 hatten zur Weinkerwe im August immer auch Weingüter ihre Höfe geöffnet, doch der Aufwand war laut Dicker familiär kaum noch zu stemmen. „Jetzt wollen wir mal ausprobieren, wie das Angebot angenommen wird“, sagte Dicker. Am Donnerstag von 11 bis 18 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr kann bei Bruno Leiner, Vögeli, Pfirmann, Karl Born&Sohn, Willi Altschuh, Bernd Dicker, Altschuh&Sohn sowie Hannes Bergdoll verkostet werden. Wer mit dem Bus kommen und wieder fahren möchte, sollte sich an die Linien 531 und 532 halten oder die VRN-Flexline per App ordern.