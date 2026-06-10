Schule in freier Trägerschaft Bad Dürkheim. Die Montessori-Schule Bad Dürkheim hat sich zu einem Lernort entwickelt, der Kinder und Jugendliche langfristig begleitet.

Aktuell lernen an der Maria-Montessori-Schule Bad Dürkheim Schülerinnen und Schüler der Grundschule und der 5. und 6. Jahrgangsstufe; jährlich kommt eine weitere Klassenstufe hinzu, bis die Schule perspektivisch die 10. Klasse umfasst. Für Familien aus Bad Dürkheim und der Region bis nach Neustadt und Grünstadt entsteht ein Bildungsangebot, das auf persönliche Entwicklung, Eigenverantwortung und ein tragfähiges Miteinander setzt.

Schule, die mitwächst

Die Schule in freier Trägerschaft beschreibt ihren Weg als organisches Wachstum: nicht schnell, nicht beliebig, sondern in einem achtsamen Aufbau mit klarer pädagogischer Vision. Das Ziel ist ein Lernumfeld, in dem Kinder und Jugendliche nicht bloß Stoff abarbeiten, sondern ihre Talente, Interessen und Kompetenzen entfalten und selbstbestimmt lernen können. Im Zentrum steht dabei die Überzeugung, dass gute Bildung Zeit, Vertrauen und eine vorbereitete Umgebung braucht. Gerade für Eltern, die nach einer Schule in freier Trägerschaft in Bad Dürkheim suchen, ist dieser Ansatz interessant. Denn hier geht es nicht um möglichst viel Druck oder starre Vergleichbarkeit, sondern um ein Konzept, das Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, soziale Entwicklung und Freude am Lernen miteinander verbindet.

Schule in freier Trägerschaft Bad Dürkheim: Warum Eltern Montessori wählen

Viele Eltern entscheiden sich für eine Montessori-Schule, weil sie ihrem Kind einen anderen Zugang zum Lernen ermöglichen möchten. Der Unterricht orientiert sich an den Prinzipien Maria Montessoris und arbeitet mit einer vorbereiteten Lernumgebung, in der Kinder eigenständig tätig werden und gleichzeitig begleitet werden. Dabei bilden die Erkenntnisse Maria Montessoris die Grundlage der pädagogischen Arbeit, die durch aktuelle Forschungsergebnisse aus Pädagogik, Entwicklungspsychologie und Neurowissenschaften ergänzt und weiterentwickelt werden. So entsteht ein Rahmen, in dem Lernen nicht als Fremdbestimmung erlebt wird, sondern als Prozess, der von innen motiviert ist.

Die Schule betont, dass Freiheit nicht Beliebigkeit bedeutet. Klare Regeln, Rituale und eine sorgfältig strukturierte Umgebung geben Orientierung, während die Kinder zugleich mitgestalten und Verantwortung übernehmen können. Das ist für viele Familien ein wichtiger Punkt: Sie wünschen sich nicht weniger Struktur, sondern eine andere Form von Struktur, die kindgerechter und persönlicher ist.

Im Schulalltag wechseln sich gemeinsames Arbeiten, Bewegung und freie Lernphasen ab. Foto: Maria-Montessori-Schule Bad Dürkheim

Lernen ohne Druck

Ein wiederkehrendes Thema in der öffentlichen Wahrnehmung von Montessori-Schulen ist die Frage, ob Kinder dort "genug lernen". Die Antwort der Schule fällt klar aus: Ja, aber anders. Statt bloß Wissen auswendig zu lernen, sollen Kinder Kompetenzen entwickeln, Probleme lösen, selbstständig denken und Inhalte sinnvoll anwenden.

Die Schule versteht sich dabei nicht als exklusives Angebot für wenige, sondern als Ort für Familien, die eine andere Art des Lernens suchen. Dass dafür Kosten entstehen, wird offen benannt; zugleich wird betont, dass diese Mittel die besondere pädagogische Arbeit ermöglichen. Damit positioniert sich die Montessori-Schule als bewusste Alternative im regionalen Bildungsangebot.

Die Montessori-Schule Bad Dürkheim spricht nicht nur Familien direkt vor Ort an, sondern auch Interessierte aus Neustadt, Grünstadt und dem weiteren Umland. Für viele Eltern ist entscheidend, dass ein alternatives Schulkonzept erreichbar bleibt und zugleich eine starke regionale Verankerung bietet.

Erste Schritte

Die Schule setzt beim Aufnahmeverfahren für Schüler in den verschiedenen Klassen auf persönliche Einblicke und echte Begegnungen. Interessierte Familien können den Unterricht nach der Pädagogik von Maria Montessori bei Hospitationen erleben, an einem digitalen Kennenlerngespräch teilnehmen und sich bei einem öffentlichen Informationsvortrag ein Bild von der Schule machen. Die Teilnahme beider Elternteile ist für alle Schritte verbindlich, was den gemeinsamen Entscheidungsprozess unterstreicht.

Dieses Verfahren passt zum Selbstverständnis der Schule in freier Trägerschaft: Bildung soll nicht nur erklärt, sondern erlebt werden. Familien bekommen die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die Lehrer und das pädagogische Team kennenzulernen und den Schulalltag aus nächster Nähe zu sehen. So entsteht ein transparenter Zugang, der Vertrauen aufbaut.

Wer die Schule für sein Kind entdecken möchte, kommt hier in Kontakt mit der Schule in freier Trägerschaft Bad Dürkheim.

Schulfest am 13. Juni Die Maria-Montessori-Schule Bad Dürkheim lädt am Samstag, 13. Juni 2026, von 11 bis 16 Uhr zum Sommerfest mit Open House ein. Familien, Interessierte und Besucher aus der Region erhalten an diesem Tag die Gelegenheit, die Schule in der Trägerschaft des eingetragenen Vereins "Frohe Kinder und Elternzeit", das pädagogische Konzept und den Montessori-Alltag kennenzulernen. Im Mittelpunkt stehen Schulführungen, ein Infovortrag sowie zahlreiche Mitmachangebote für Kinder. Spielstationen, offene Klassenräume sowie Einblicke in Werkstätten und Materialien vermitteln, wie Lernen an der Montessori-Schule gestaltet wird. Besucher können außerdem mit Eltern, Schülern und dem pädagogischen Team ins Gespräch kommen und mehr über die Werte und Arbeitsweise der Schule erfahren. Ein besonderer Höhepunkt des Tages ist die Feier zur staatlichen Anerkennung um 11 Uhr. Darüber hinaus finden Schulführungen um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr statt. Der Infovortrag beginnt um 12 Uhr und bietet vertiefte Informationen zum Schulkonzept, zur Organisation und zum pädagogischen Ansatz der Montessori-Schule. Für das leibliche Wohl ist mit Essen und Getränken gesorgt. Die Schule freut sich auf viele Besucher und einen offenen Austausch in entspannter Atmosphäre.

Kontakt

Maria-Montessori-Schule Rheinland-Pfalz / Bad Dürkheim

Eduard-Jost-Straße 24

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 9414940

E-Mail: info@montessori-bad-duerkheim.de

Homepage: www.montessori-bad-duerkheim.de