Monheim am Rhein: Klimaanlage von Sollero als Split-Klimaanlage: leise kühlen im Sommer, effizient heizen im Winter – ganzjähriger Komfort.

Wer im Sommer nachts wach liegt, kennt das Problem: Die Wärme steht im Raum, das Fenster bringt kaum Erleichterung und am nächsten Morgen fehlt die Energie. Spätestens seit den häufigeren Hitzewellen wird die in Deutschland vom "Nice-to-have" zur praktischen Infrastruktur für Wohnung, Haus und Arbeitsplatz. Doch mit der Frage "Welche Klimaanlage passt zu mir?" beginnt meist auch die Verunsicherung: mobile Geräte oder Split-Systeme, nur kühlen oder auch heizen, und wie wichtig sind Lautstärke, Stromverbrauch und Luftqualität?

Klimaanlage als Ganzjahreslösung

Sollero setzt in seinem Sortiment auf Split-Systeme, also auf Klimaanlagen, bei denen Innen- und Außengerät getrennt arbeiten. Der entscheidende Vorteil liegt in der Bauart: Der Kompressor – und damit der lauteste Teil – sitzt draußen. Innen bleibt vor allem ein gleichmäßiger Luftstrom, der Räume temperiert, ohne dass die Kühlung permanent akustisch präsent ist. Für viele Haushalte ist das der Punkt, an dem eine Klimaanlage alltagstauglich wird, insbesondere in Schlafräumen oder im Homeoffice, wo Konzentration und Ruhe zählen.

Wer verstehen will, warum Split-Anlagen als effizient gelten, muss nur das Prinzip kennen, das auch im Kühlschrank steckt. Eine Klimaanlage "macht" nicht einfach Kälte, sie transportiert Wärme. Das Kältemittel nimmt im Innengerät Wärme aus der Raumluft auf, über Leitungen wandert sie nach außen, das Außengerät gibt sie an die Umgebung ab – und innen sinkt die Temperatur. Weil das System geschlossen arbeitet, bleiben Fenster typischerweise zu; die gekühlte Luft entweicht nicht, während gleichzeitig weniger warme Außenluft nachströmt. Gerade in Dachgeschosswohnungen oder Räumen mit starker Sonneneinstrahlung ist das ein praktischer Unterschied gegenüber vielen mobilen Lösungen, die warme Luft per Schlauch nach draußen drücken und dabei neue Hitze durch Spalten wieder hereinziehen.

Bei Sollero kommt ein zweiter Aspekt hinzu, der die Klimaanlage vom reinen Sommergerät zur Ganzjahreslösung macht: Die Systeme können den Kreislauf umkehren und damit als Luft-Luft-Wärmepumpe heizen. Statt Wärme nach draußen zu befördern, holen die Geräte Energie aus der Außenluft und geben sie innen als warme Luft ab. Das ist vor allem in der Übergangszeit interessant, wenn es morgens kühl ist, die zentrale Heizung aber noch nicht laufen soll – oder wenn ein einzelner Raum schnell warm werden muss. Sollero spricht hier von einem 365-Tage-Nutzen: Kühlen im Sommer, schnelles Heizen im Herbst und Winter, ohne dass dafür ein zweites Gerät nötig wäre.

Split-Klimaanlage von Sollero: Leises Kühlen und effizientes Heizen in einem System – per WiFi bequem über App steuerbar. Foto: Sollero GmbH

Entscheidend für die Akzeptanz einer Klimaanlage ist außerdem die Lautstärke im Alltag – und genau hier zielt Sollero auf die sensibelste Nutzungssituation: das Schlafzimmer. Über eine Sleep-Funktion sollen die Geräte nachts besonders leise arbeiten. Parallel setzt Sollero auf Komfort über Vernetzung: Ein integriertes WiFi-Modul ermöglicht die Steuerung per App und die Einbindung in Smart-Home-Umgebungen. Damit lässt sich die Klimaanlage beispielsweise vor dem Schlafengehen herunterregeln, zeitlich planen oder aus der Ferne einschalten, bevor man nach Hause kommt.

Mehr als nur Kühlen: Auch Heizen, Lüften, Entfeuchten

In der Praxis geht es bei einer Klimaanlage selten nur um Temperatur, sondern um das Gesamtgefühl im Raum. Schwüle Luft entsteht nicht allein durch Hitze, sondern durch Feuchtigkeit – und genau hier setzen die Sollero-Systeme mit Entfeuchtung an. Wird die Luftfeuchte gesenkt, empfinden viele Menschen denselben Raum selbst bei moderaten Temperaturen als deutlich angenehmer. Gleichzeitig kann eine kontrollierte Entfeuchtung helfen, Feuchtigkeitsprobleme zu reduzieren, die in schlecht gelüfteten Räumen oder Schlafzimmern immer wieder Thema sind. Ergänzend ist eine Ventilationsfunktion vorgesehen, wenn nicht aktiv gekühlt oder geheizt werden soll, sondern lediglich Luft bewegt werden soll.

Auch die Luftqualität spielt bei modernen Klimaanlagen eine größere Rolle als früher, etwa für Allergiker oder Haushalte an stark befahrenen Straßen. Sollero arbeitet hierfür mit einem mehrstufigen Filtersystem, das Partikel aus der Luft holen, Gerüche reduzieren und die Luft hygienischer halten soll. Dazu zählen unter anderem Filterkomponenten gegen Staub und Pollen, Aktivkohle zur Geruchsbindung sowie weitere Stufen, die laut Hersteller auf eine Reduktion von Mikroorganismen und organischen Belastungen ausgerichtet sind. Damit wird die Klimaanlage nicht nur als Kühlgerät positioniert, sondern als System, das das Raumklima insgesamt stabilisieren soll.

Beim Thema Effizienz verweist Sollero auf die Energieklasse A++. Der Anspruch: niedrige Betriebskosten bei gleichzeitigem Komfort.

Sollero: Split-Klimaanlagen fachgerecht montieren

Wichtig bleibt – bei aller Einfachheit der Bestellung – der rechtliche und technische Rahmen: Der Einbau von fest installierten Split-Systeme muss fachgerecht erledigt werden. Sollero betont, dass dies durch zertifizierte Fachbetriebe erfolgen soll und spricht von Unterstützung über ein Partnernetzwerk, damit Installation, Dichtheit und Garantiebedingungen eingehalten werden.

Kontakt:

Sollero GmbH

Mittelstraße 11

40789 Monheim am Rhein