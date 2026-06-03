Hörgeräte Mutterstadt. Wer unter Hörverlust leidet oder sein Hörvermögen überprüfen lassen möchte, findet mit Hörakustik Schreiber in Mutterstadt einen erfahrenen Ansprechpartner für moderne Hörlösungen.

Der inhabergeführte Meisterbetrieb begleitet Kundinnen und Kunden mit fachlicher Kompetenz, moderner Messtechnik und individueller Beratung auf dem Weg zu besserem Hören.

Im Mittelpunkt stehen dabei Hörsysteme, die exakt auf das persönliche Hörprofil, die Lebensgewohnheiten und die individuellen Anforderungen abgestimmt werden. Grundlage hierfür sind ausführliche Höranalysen, moderne Anpassverfahren sowie die Zusammenarbeit mit nahezu allen führenden Hörgeräteherstellern.

Individuelle Hörgeräte und weitere Hörlösungen für unterschiedliche Ansprüche

Jeder Mensch hört anders – und genau deshalb benötigt auch jede Hörversorgung eine individuelle Anpassung. Ein Hörgerät entfaltet seinen Nutzen erst vollständig, wenn es präzise auf die persönlichen Bedürfnisse und typischen Alltagssituationen abgestimmt ist.

Genau hier setzt die Arbeit des Meisterbetriebes an, beginnend mit einer differenzierten Höranalyse über die ausführlichen Beratung bei der Auswahl geeigneter Hörsysteme bis hin zur detaillierten Feinanpassung. Dabei stehen sowohl technische Aspekte als auch persönliche Wünsche und Hörgewohnheiten im Fokus.

Besser hören mit moderner Technik: Hörakustik Schreiber in Mutterstadt. Heike Schreiber berät seit rund 30 Jahren zu individuellen Hörlösungen und modernen Hörgeräten. Foto: Dietrich Bechtel

Schreiber Hörakustik: Hörtest als wichtige Grundlage

Ein wesentlicher Bestandteil des Angebots ist der kostenlose Hörtest. Dabei werden unter anderem die Tonhörschwelle, das Sprachverstehen sowie die allgemeine Hörleistung überprüft.

Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, ob ein Hörverlust vorliegt und welche Versorgungsmöglichkeiten sinnvoll sind. Gleichzeitig dient die Analyse als Grundlage für eine individuelle Beratung und die Auswahl geeigneter Hörsysteme.

Auch Menschen, die bereits Hörgeräte tragen, können ihr aktuelles Hörvermögen kontrollieren und bestehende Einstellungen überprüfen oder optimieren lassen.

Hörakustik Schreiber: Persönliche Beratung und moderne Hörsysteme beim Meisterbetrieb

Die persönliche Betreuung gehört zu den wichtigsten Merkmalen des Meisterbetriebs. Im Beratungsgespräch werden nicht nur Messergebnisse erläutert, sondern auch Hörgewohnheiten und persönliche Erwartungen besprochen. Auch berufliche Anforderungen, Freizeitaktivitäten und typische Alltagssituationen werden berücksichtigt.

Anschließend besteht die Möglichkeit, aktuelle Hörsysteme und passendes Zubehör zu testen. Das Spektrum reicht vom Basis- bis zum Premiumsegment mit umfangreichen Komfort- und Kommunikationsfunktionen.

Langfristiger Hörerfolg: Nachsorge und Nachjustierung

Mit der Anpassung eines Hörsystems endet die Betreuung nicht. Vielmehr versteht Hörakustik Schreiber die Nachsorge als integralen Bestandteil einer erfolgreichen Hörversorgung. Regelmäßige Reinigung, technische Überprüfung, Wartung und Nachjustierung gehören deshalb zum Angebot.

Unterstützung bei Tinnitus und besonderen Höranforderungen

Neben klassischen Hörsystemen berät Hörakustik Schreiber auch Menschen mit Tinnitus. Betroffene erhalten eine individuelle Einschätzung ihrer Situation sowie Informationen zu geeigneten Versorgungslösungen, beispielsweise mit speziellen Tinnitus-Geräten.

Damit erweitert der Meisterbetrieb sein Leistungsspektrum um einen Bereich, der für viele Menschen mit erheblichen Belastungen im Alltag verbunden ist.

Im inhabergeführten Hörgeräte-Meisterbetrieb von Heike Schreiber (Hörakustik-Meisterin und Audiotherapeutin, 2. v. re.) stehen persönliche Beratung und präzise Anpassung im Mittelpunkt. Zum Team gehören (von li.): Hörakustik-Meisterin Jacqueline Pflanz-Bieringer, Service-Mitarbeiterin Alexandra Armbrust und Hörakustik-Meisterin Judith Koch (re.) Foto: Dietrich Bechtel

Maßgefertigter Gehörschutz und In-Ear-Monitoring

Hörakustik Schreiber bietet individuell angepassten Gehörschutz an, der exakt auf die persönliche Ohrform abgestimmt wird. Zum Leistungsspektrum gehören Lösungen für Industrie, Handwerk, Sport und Freizeit ebenso wie Schlaf- und Schwimmplastiken.

Darüber hinaus umfasst das Angebot speziellen Gehörschutz für Musikerinnen und Musiker mit unterschiedlichen Filtersystemen sowie maßgefertigte In-Ear-Monitoring-Lösungen. Diese ermöglichen eine präzise Klangwahrnehmung auf der Bühne oder im Proberaum und schützen gleichzeitig das Gehör.

Zubehör, Reparaturen und Serviceleistungen

Ergänzend zu Hörsystemen und Gehörschutz bietet Hörakustik Schreiber ein umfangreiches Zubehörsortiment. Dazu gehören Bluetooth- und Auracast-Sender zur Übertragung von Fernsehsignalen sowie externe Mikrofone, die das Sprachverstehen in lärmerfüllten Umgebungen und auf Distanz verbessern.

Zum Angebot gehören außerdem Batterien, Reinigungs- und Hygieneprodukte sowie die Beratung und der Verkauf von Lichtsignalanlagen, Rauchmeldern und Blitzwecker für stark hörgeschädigte Personen.

Auch Reparaturen sämtlicher Hörgeräte-Typen werden oft direkt vor Ort durchgeführt oder an den jeweiligen Fachhändler weitergeleitet. Bei Bedarf stehen währenddessen Leihgeräte zur Verfügung.

Hinzu kommt ein Hausbesuchsservice bei medizinischer Notwendigkeit sowie ein Seniorenheim-Service. Damit reagiert der Betrieb auch auf die Bedürfnisse von Menschen, die nicht ohne Weiteres selbst in das Fachgeschäft kommen können.

Zusammenarbeit mit Krankenkassen und Berufsgenossenschaften

Hörakustik Schreiber arbeitet mit allen gesetzlichen und privaten Krankenkassen zusammen. Auch Unfallversicherungen und Berufsgenossenschaften gehören zu den relevanten Ansprechpartnern in der Versorgung. Das schafft zusätzliche Orientierung bei Fragen rund um Kostenübernahme, Versorgung und Leistungsansprüche.

Kurzum: Kompetente Anlaufstelle für besseres Hören in Mutterstadt

Wer sich über moderne Hörgeräte informieren, einen kostenlosen Hörtest durchführen oder bestehende Hörsysteme überprüfen lassen möchte, findet in Mutterstadt eine erfahrene und wohnortnahe Anlaufstelle.

Kontakt

Schreiber Hörakustik

Oggersheimer Str. 42

67112 Mutterstadt

Telefon 06234 8130518

E-Mail: info@schreiber-hoerakustik.de

Web: schreiber-hoerakustik.de

Öffnungszeiten

Montag: 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Dienstag: 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Mittwoch: 9 bis 12.30 Uhr

Donnerstag: 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Freitag: 9 bis 12.30 Uhr

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