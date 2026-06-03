Goldankauf Neustadt und Landau: Wer Gold, Silber und weitere Edelmetalle verkaufen möchte, findet bei Artefact Schmuck einen regionalen Ansprechpartner.

Wer alte Werte zu Geld machen will, trifft bei Artefact Schmuck auf erfahrene Ansprechpartner: Thomas Bartz, Inhaber des Juweliergeschäftes, bietet mit seinem Team die Möglichkeit, Gold, Silber und weitere Edelmetalle professionell prüfen und im Rahmen eines transparenten Ankaufs bewerten zu lassen. Der Goldankauf richtet sich an Menschen, die ungenutzte Schmuckstücke oder andere Wertgegenstände in einen marktgerechten Gegenwert umwandeln möchten.

Goldankauf Landau und Neustadt: Faire Bewertung vor Ort

Mit den beiden Standorten ist Artefact Schmuck gut erreichbar. Der Goldankauf umfasst verschiedene Gegenstände aus Edelmetallen, darunter Altgold, Goldschmuck, Silberbesteck, Münzen oder auch Zahngold. Gerade beim Goldankauf wünschen sich viele Verbraucherinnen und Verbraucher eine faire Einschätzung und eine vertrauensvolle Begleitung. Genau hier setzt das Fachgeschäft von Thomas Bartz an: Der Ankauf erfolgt mit dem Ziel, nachvollziehbare und faire Angebote für Gold und Silber zu unterbreiten.

Auch bei Erbschaften und Nachlässen kann eine fachkundige Begutachtung sinnvoll sein. Artefact Schmuck unterstützt dabei, den Wert von Schmuckstücken und Edelmetallen zu ermitteln. Darüber hinaus kann die Bewertung helfen, Nachlässe möglichst gerecht unter den Erben aufzuteilen.

Thomas Bartz setzt mit Artefact Schmuck auf persönliche Beratung und regionale Nähe. Foto: Artefact Schmuck GmbH

Häufig bleiben dabei einzelne Schmuckstücke oder edelmetallhaltige Gegenstände zurück, für die keine Verwendung mehr besteht oder die sich nur schwer weiterverkaufen lassen. In solchen Fällen kann die Verwertung der enthaltenen Edelmetalle eine praktische Lösung sein. Der Gegenwert lässt sich anschließend unkompliziert unter den Erben aufteilen. Gleichzeitig schaffen viele Menschen auf diese Weise Platz und müssen nicht dauerhaft Gegenstände aufbewahren, zu denen kein persönlicher Bezug mehr besteht.

Regionaler Goldankauf mit persönlicher Beratung

Der Goldankauf bietet Interessierten aus der Umgebung eine lokale Möglichkeit, Wertgegenstände direkt vor Ort prüfen zu lassen. Das Angebot richtet sich an Kundinnen und Kunden, die eine seriöse Anlaufstelle für den Ankauf suchen.

Der Ankauf beschränkt sich nicht auf klassischen Schmuck. Auch Zahngold und Silber können für viele Menschen interessante Werte darstellen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Wer Edelmetalle veräußern möchte, profitiert von einer professionellen Begutachtung. Eine faire Bewertung spielt dabei eine zentrale Rolle, denn gerade beim Goldankauf ist Vertrauen entscheidend.

Mehr als klassischer Schmuckankauf

Neben dem Goldankauf ist Artefact Schmuck vor allem als Juwelier und Trauring-Spezialist bekannt. Das Unternehmen besteht seit 1992 und bietet eine große Auswahl an Eheringen, Verlobungsringen, Schmuck und Uhren. Das Team bietet eine ausführliche und persönliche Beratung. Verschiedene Materialien und Designs können direkt vor Ort vergleichen und Ringe mit einem 3D-Trauringkonfigurator individuell gestaltet werden.

Mit diesem Zusammenspiel aus Juwelierkompetenz, persönlicher Beratung und lokalem Service positioniert sich Artefact Schmuck als Ansprechpartner für den Goldankauf ebenso wie für hochwertige Schmuckstücke. Für Menschen, die Gold, Silber, Zahngold, Münzen oder andere Edelmetalle verkaufen möchten, bietet das Unternehmen damit eine nahegelegene Option für einen professionellen Ankauf.

Kontakt

Artefact Schmuck, Inhaber Thomas Bartz

Filiale Landau in der Pfalz

Marktstraße 75

Telefon: 06341 5590575

E-Mail: artefact-landau@artefact-schmuck.com

Filiale Neustadt an der Weinstraße

Kellereistraße 5

Telefon: 06321 480189

E-Mail: info@artefact-schmuck.com

Homepage: artefact-schmuck.com

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 9.30 bis 18 Uhr.

Samstag von 9.30 bis 15 Uhr.

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