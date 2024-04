Ein Spaziergang durch die Weinberge bei Weyher verbindet sechs Ausschankstellen, an denen Weine verkostet werden können und nach Herzenslust geschlemmt werden darf: Das Weyherer Weinpanorama lockt in die Südpfalz.

Heimische Weine und herrliche Ausblicke übers Rebenmeer stehen natürlich im Vordergrund, wenn am Wochenende in Weyher zum passend getauften „Weyherer Weinpanorama“ geladen wird. Aber die sechs Ausschankstellen an besonders aussichtsreichen Plätzen unter freiem Himmel haben auch kulinarisch jede Menge „auf der Pfanne“. Der markierte Rundweg zu den Genießerstationen startet am Glockenbrunnen und führt an der Michaelskapelle vorbei durch die Weinberge.

Eröffnung mit Hoheiten

Die Pfälzische Weinprinzessin Laura und die Weyherer Weinprinzessin Franziska eröffnen die Festmeile am Glockenbrunnen (Samstag, 4. Mai, 11 Uhr). Die Kolpingkapelle Weyher gestaltet die Zeremonie musikalisch, und zur Begrüßung laden die Winzer zu einem Glas Secco ein. Dann dürfen entlang des Wegs die örtlichen Weine probiert, und es darf nach Herzenslust geschlemmt werden. Mit dem „Weinpanoramapass“ für 18 Euro ist an jedem Stand ein Glas Wein frei. Besucher können die Ausschankstellen aber auch ohne den Pass besuchen.

Auf der Festmeile: Spaziergang mit Genussfaktor. | Foto: Richard Zinken

Das Spektrum der Gaumenfreuden wiederum reicht von Weinfest-Klassikern wie Winzersteak, Flammkuchen und Bratwurst über Saumagen und Wildfrikadelle bis hin zu Bowls und Burgern. Vegetarier finden ebenso eine Auswahl für sich, etwa Veggie-Spieß, Gemüsepfanne und Quesadillas mit Gemüsefüllung, wie auch Süßschnäbel: Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr werden feine Törtchen, Tartes, Patisserie und Gebäck zum Kaffee offeriert. Wer prickelnd in den Sonntag starten möchte, hat ab 10 Uhr die Möglichkeit zum Sektfrühstück. So steht dem unbeschwerten Genuss an zwei Tagen im beschaulichen Weinstraßendorf, das 2016 zum Bundessieger des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ gekürt wurde, nichts im Wege.

Linienbus-Shuttle ab Bahnhof Edenkoben

Ein Wermutstropfen ist für die Veranstalter allerdings der Wegfall des beliebten Panorama-Bähnels, wie Johannes Bachtler vom Fremdenverkehrsverein mitteilt: „Leider kann das Bähnel in diesem Jahr nicht fahren. Stattdessen gibt es zwischen 10.40 und 18 Uhr stündlich Busse der Linie 500 vom Bahnhof Edenkoben über Rhodt nach Weyher und zurück.“ Der Shuttle sei mit VRN-Ticket oder Deutschlandticket kostenlos.

Weyherer Weinpanorama: Sa/So 4./5.5., Eröffnung am Glockenbrunnen am Sa 11 Uhr, Ausschankstellen: Sa 11-19 Uhr, So 11-18 Uhr, Weinpanoramapässe (18 Euro): Glockenbrunnen und Ausschankstellen,

Infos: www.weyher.de/weyherer-weinpanorama-2024/