Sechs Jahre arbeitete Auguste Rodin in Belgien, nachdem Paris ihn verschmähte. Die wallonische Stadt Mons erinnert an den berühmten Bildhauer. Von Petra Sparrer

Vor dem Rathaus am Grand Place steht die Skulptur eines kleinen Affen mit ganz glatt poliertem Kopf. Er bringt allen Glück, die ihn streicheln. „Mit der linken Hand, an der Seite des Herzens, so