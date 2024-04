Die exotischen Aromen Thailands durchwehen am Wochenende, ab Freitag, 5. April, die für harte Rockmusik bekannte Halle 101 in Speyer. Und beim Thai Food Festival gibt es noch weit mehr Exotisches als die Thai-Küche zu erleben.

Beim Thai Food Festival wird eine reiche Auswahl an Streetfood von Pad Thai über Frühlingsrollen und gelbes Curry bis hin zu Kai Yad Sai, einem gefüllten Omelett, offeriert – neben Non-Food-Angeboten.

Veranstalterin Namfon Lippert aus Mannheim, die zwei Massage-Studios in der Region betreibt, hat die Event-Idee in Düsseldorf aufgeschnappt und in die Region gebracht. Die Feuerprobe im Sommer 2023 in Karlsruhe war ein Erfolg, weitere Veranstaltungen folgten.

Jetzt gibt es in Speyer neben Streetfood authentische Zutaten wie Gewürze, Obst und Gemüse, aber auch Kleidung, Gebrauchs- und Dekoartikel und ein Begleitprogramm mit Musik und Tanzdarbietungen.

Thai Food Festival: Fr 5.4.,13-24 Uhr, Sa 6.4., 10-24 Uhr, So 7.4., 10-22 Uhr, Speyer, Halle 101, Eintritt frei