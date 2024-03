Multiple Choice – Ein Abend der Entscheidungen und ein herrlich kurzweiliger Auftritt der perfekten Entertainerin und Kabarettistin Susanne Pätzold

Immer wieder muss man sich entscheiden. Jeden Tag – unausweichlich. Ob man sich morgens duscht oder im Homeoffice bleibt, ob man mittags auf Fleisch verzichtet oder abends auf Sex. Sind zwei Freunde krank: Besucht man lieber den mit der Pest oder den mit der Cholera?

Multiple Persönlichkeiten mit auf der Bühne

Diese und ähnliche Fragen stellt sich Kabarettistin Susanne Pätzold in ihrem neuem Solo-Programm „Multiple Choice“, einem Abend der Entscheidungen, wie sie ihn selbst nennt. Mit auf der Bühne sind dann auch ihre multiplen Persönlichkeiten: Ursula von der Leyen, Kardinal Woelki oder Andrea Nahles. Die Musik dazu spielt eine feine, kleine Band, die aber für ordentlich Stimmung sorgen könne. Und egal, ob man auf die Würfel des Schicksals, das eigene Bauchgefühl oder den Verstand vertraue: Mit einem Ticket für den Abend mit Susanne Pätzold mache man alles richtig, verspricht die Ankündigung, denn Pätzold gilt als perfekte Entertainerin.

Vielfach ausgezeichnet

Zunächst hatte die in Köln geborene Künstlerin in den 90er-Jahren im Improvisationstheater „Die Springmaus“ in Bonn gespielt, bevor sie mit „3 Kölsch ein Schuss“ ihr eigenes Ensemble gründete. Einem breiteren Publikum bekannt wurde sie dann als Teil der Erfolgscomedy „Switch“ und „Switch reloaded“. Von 2014 bis 2022 gehörte sie zum Team der „Mitternachtsspitzen“. Für ihr vielseitiges Können als Schauspielerin und Parodistin wurde sie schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Comedypreis, dem Deutschen Fernseh- und dem Adolf-Grimme-Preis.

In der Region war sie auch als Schauspielerin in Inszenierungen am Kammertheater Karlsruhe zu sehen.

Susanne Pätzold: »Multiple Choice – der Abend der Entscheidungen«:

Mi 10.4., 20 Uhr, Neunkirchen, Neue Gebläsehalle, Karten: Tel. 0651 9790777, www.ticket-regional.de