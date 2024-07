Wolfgang Sautermeister ist seit 1992 als Performance-Künstler international hervorgetreten. Eine neue Ausstellung in der Rudolf-Scharpf-Galerie des Wilhelm-Hack-Museums in Ludwigshafen widmet sich nun einem zweiten Standbein des 70-Jährigen, der Zeichnung.

Geboren in Rottenburg am Neckar, kennt man Sautermeister in der Region unter anderem als künstlerischen Leiter der Malwerkstatt für erwachsene Behinderte der Lebenshilfe Bad Dürkheim und als Mitbegründer des Mannheimer Künstler- und Künstlerinnenhauses „zeitraumexit“. Die Scharpf-Galerie zeigt nun erstmals einen umfassenden Überblick über das zeichnerische Werk Sautermeisters der letzten dreißig Jahre. Seine grafischen Arbeiten sind geprägt von einem experimentellen, intuitiven Ansatz. Filmische Zitate, Landschaft und Erscheinungsformen des Spirituellen sind „Themen, die das autobiografisch durchdrungene Werk prägen“, so eine Mitteilung des Hack-Museums.

Info

»Wolfgang Sautermeister: nachtgelichtet – Zeichnung«, Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54, 14.7.-15.9.; Vernissage: Sa 13.7., 18 Uhr; geöffnet: Fr-So 11-18 Uhr; www.wilhelmhack.museum