Die Festspiele am Schloss in Edesheim warten mit dem bislang größten Programm auf, das neben diversen Musikacts versammelt, was in der Kabarett- und Comedy-Szene Rang und Namen hat. Los geht es am 1. Juli m it „Winzer Bu“ Tim Poschmann.

Amüsiert am Freitag, 1. Juli, 20 Uhr, mit seinem Programm »Blindverkostung« : »Winzer Bu« Tim Poschmann. | Foto: Künstler/frei

Die beiden Mannheimer Kulturmacher Peter Baltruschat und Thorsten Riehle konnten nach eigenen Angaben das üppige Lineup von 2020, das dann durch die Pandemie nicht zum Tragen kam, nicht nur halten, sondern auch erweitern. Die Programmmacher versprechen mit dem Neustart „einen unvergesslichen Open-Air-Sommerabend am Schlossgraben“. Für nahezu alle Termine gibt es noch Eintrittskarten – mit Ausnahme der beiden Shows von Bülent Ceylan (Do/Fr 21./22.7.). Neben dem offenkundig heißbegehrten „Monnemer Luschtobjekt“ geben weitere Meister von Kabarett und Comedy einander in Edesheim die Klinke in die Hand: die Feisten (Do 7.7.), Eure Mütter (Do 14.7.), Lars Reichow (Fr 15.7.), Chako Habekost (So 17.7.) und Daphne de Luxe (Fr 29.7.).

Klavierkabarett vom Feinsten

Ebenfalls komödiantisch unterwegs ist Bodo Wartke (So 10.7.). Sein Tastenspiel und seine virtuos gereimten Texte machen daraus feinstes Klavierkabarett. Mit seinem Programm „Wandelmut“ erforscht er das Wechselspiel und die Dynamik von Stetigkeit und Veränderung.

Feinstes Klavierkabarett: Bodo Wartke. | Foto: Sven Hagolani/frei

Musicalabend mit Capitol-Ensemble

Schon Tradition ist der Musicalabend mit dem Capitol-Ensemble (So 3.7.). Als Stargast kommt Alex Melcher. Er wirkte bei der deutschen Uraufführung von „Tanz der Vampire“ mit. Seitdem war er in nahezu allen großen Produktionen zu sehen. In den vergangenen Jahren konnte man ihn als Udo im Musical „Hinterm Horizont“ und als Falco in „Bat out of Hell“ erleben. Jonathan Zelter liefert am Fr 8.7. handgemachte, authentische, deutschsprachige Musik mit Humor und Herz. Mit Marc Marshall kommt am So 24.7. ein Meister der leisen Töne mit Jazz, Klassik, Pop, Chanson, Schlager, Operette und Poesie. Der Sohn von Tony Marshall ist als Sänger, Pianist, Entertainer und auch aus vielen TV-Produktionen her bekannt.

Hommage an Joe Cocker

Mit „Joe – Das Konzert“ huldigen die Edesheimer Festspiele zum Abschluss am So 31.7. der unvergessenen Rock-Stimme Joe Cocker. Chris Becker gestaltet diese Hommage mit Musikern von The Busters und Die Dicken Kinder. Auch an die Kleinen haben die Programmgestalter gedacht: Am So 3.7., 11 Uhr, ist das Capitol-Ensemble mit dem „Mannheimer Dschungelbuch“ zu Gast.

Schlossfestspiele: 1.7.-31.7., Edesheim, Schloss: Tickets: reservix.de, 10 Prozent Rabatt mit der RHP-CARD; Info: schlossfestspiele-edesheim.de