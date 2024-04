Unter knapp 300 Ausstellern bei der Eurovino-Weinmesse in Karlsruhe war genau einer aus Ungarn mit dabei: Welche Weine dort bevorzugt werden und warum der deutsche Markt so interessant ist, hat Márton Péter im RHEINPFALZ-Gespräch verraten.

Die Region Tokaj in Ungarn ist vor allem für eines bekannt: süße Weine. Das Gebiet kann auf eine lange Weinbautradition zurückblicken, die süßen Erzeugnisse aus Tokaj werden weltweit in erster Linie als Dessertweine geschätzt. Das Anbaugebiet liegt gut drei Autostunden von Budapest entfernt in Grenznähe zu der Slowakei, der Ukraine und Rumänien. Zwei Drittel der Anbauflächen ist mit Furmint-Reben bepflanzt.

Diese sehr alte weiße Rebsorte wächst auf vulkanischem Gesteinsboden. Sie reift spät und ist ideal für Süßweine, gilt aber auch als recht anfällig für Schädlinge und Krankheiten.

Nicht nur süße, sondern auch trockene Wein

Geht beim Ausbau und der Ernte jedoch alles gut, werden daraus Erzeugnisse von sehr guter Qualität. Das Gebiet des „Tokajer“ – übrigens ein von der Europäischen Union geschützter Begriff – liegt in einer klimatischen Nische, umgeben von Bergen und durchzogen von Flüssen. „Es ist ein sehr natürlicher Wein und eine ungarische Spezialität“, sagt Márton Péter als Vertreter von Tokajartwein, hinter dem sich ein Netzwerk aus mehreren Betrieben der Wein-, Gastro, Kunst- und Tourismusbranche verbirgt. Auf der Eurovino-Messe in Karlsruhe macht er eine Stippvisite, bevor es weiter zur Prowein nach Düsseldorf geht. Mit nach Deutschland gebracht hat er eine schöne Auswahl an Erzeugnissen, die auf den zweiten Blick überrascht: Auf den Flaschen findet sich die Info „Szaraz“: trocken.

„Wir produzieren außer den Süßweinen immer mehr trockene Weine“, sagt Péter. Die Furmint-Reben seien eben auch dafür geeignet, und die ungarischen Winzer und Winzerinnen hätten in den vergangenen Jahren bereits sehr gute, trockene Weine ausgebaut. Ein Perlwein ist eben erst neu ins Sortiment aufgenommen worden. Man wolle sich damit breiter aufstellen: „Der deutsche Markt ist groß und für uns interessant.“ Die Nachfrage sei ebenfalls da, bestätigt Péter und verweist in erster Linie auf die Gastronomie und Hotellerie. Auch die Netzwerkarbeit funktioniert bereits gut, man sei dennoch auf der Suche nach weiteren Partnern. Und das große Trend-Thema „alkoholfreie Weine“ ist auch in Ungarn nicht unbekannt.

Beliebte Kombination: Wein und Kunst

Noch gäbe es zwar keine alkoholfreien Varianten, aber bereits Ideen und auch die technischen Möglichkeiten, meint Péter. Tatsächlich findet sich auf dem deutschen Markt lediglich alkoholfreier Sekt aus Ungarn. Péter verweist zudem auf die Kombination von Wein und Kunst, die bereits im Namen „tokajartwine“ anklingt. So werden beispielsweise bei Kunstausstellungen, Lesungen oder Konzerten spezifische Weine gereicht. Events, die auch hierzulande bisweilen auf gute Resonanzen stoßen.

Info

www.tokajartwine.hu und im Eurovino-Weinguide unter weinguide.eurovino.info mit dem Suchbegriff „Tokaj“.