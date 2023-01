Kürzlich haben Annenmaykantereit in Lützerath gespielt. Zwar wurde das Konzert aus Sicherheitsgründen von der Abbruchkante wegverlegt, aber Zuspruch hatte die Indie-Poprock-Band aus Köln bei den Klimaaktivisten dennoch.

Bei ihrer spontanen Einlage sorgte die Band nicht nur mit ihren Klassikern für Stimmung, sondern auch mit einem eigens für Lützerath geschriebenen Song. Nicht spontan, dafür aber von den Fans heiß ersehnt, spielt die Band im Sommer gleich zwei Konzerte in der Region – in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen und beim großen Sommer-Open-Air in Losheim am See. Viele Lieder von Annenmaykantereit werden hoch und runter gespielt und sind zu richtigen Kultsongs geworden, etwa „Ausgehen“ oder „Ich geh’ heut’ nicht mehr tanzen“.

Von der Uniwiese steil nach oben

Gegründet vor elf Jahren, kennen sich die drei Jungs aus der Domstadt bereits seit der Schule. Doch statt brav dem Unterricht zu folgen, machten sie lieber zusammen Musik an Straßenecken und auf Universitätswiesen. Von dort führte ihre musikalische Karriere steil nach oben. Heute sind die Konzerte der mehrfach ausgezeichneten Band stets ausverkauft. Sänger und Pianist Henning May mit der unverwechselbar rauen Stimme schreibt am liebsten über die Liebe und wird in seinen Liedern auch zunehmend politisch. Christopher Annen steuert Akustikgitarre und Mundharmonika bei, während Severin Kantereit das Schlagzeug übernimmt.

Wechselnde Besetzung am Bass

Am Bass wechselt die Besetzung immer mal wieder, seit 2014 ergänzte Malte Huck auf dieser Position das Trio. Nach der Tourabsage infolge der Corona-Pandemie verließ er 2020 die Poprock-Band, um noch mal ganz neu anzufangen: Huck startete in Leipzig das Soloprojekt Beachpeople.

Neues Album im Tourgepäck

Zur Tour bringen Annenmaykantereit auch Songs aus ihrem neuen Album „Es ist Abend und wir sitzen bei mir“ mit. Während sie auf dem Vorgänger „12“ vor zwei Jahren etwas düster angehaucht die Pandemie verarbeitet und sich neben der Klimakrise auch mit Rassismus auseinandergesetzt haben, drehen sich die neuen Texte wieder mehr um die Zukunft, das Leben und die Liebe, so etwa „Du tust mir nie wieder weh“.

Annenmaykantereit: Sa 12.8., 18.30 Uhr, Stuttgart, Cannstatter Wasen; So 27.8., 18.30 Uhr, Losheim am See, Strandbad, Tickets: annenmaykantereit-shop.de, 0651 9941188