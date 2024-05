Eine Fantasy-Geschichte, gepaart mit Bühnendarbietungen in aufwendig gestalteten Kostümen und höchster Reitkunst zur Musik: Diese Zutaten zählen zum Erfolgsrezept von „Cavalluna“. Die Produktion gilt als Europas beliebteste Pferdeshow.

Jahr für Jahr ziehen neue Programme mit bezaubernden Schaubildern und akrobatischen Szenen das Publikum in den Bann. Derzeit entführt „Cavalluna“ in das „Land der 1000 Träume“, eine „unglaubliche Welt auf dem asiatischen Kontinent“. In „Grand Moments“ werde dann ab kommendem Herbst „ein Feuerwerk der Emotionen“ abgebrannt: Rund 60 Pferde und Reiter sind mit einer Tanzkompanie auf der Bühne. Erzählt wird die Geschichte des alternden Showreiters Trol, der noch einmal alle Wegbegleiter zusammentrommelt und seine Karriere Revue passieren lässt.

Die Produktionsfirma geht übrigens auch auf Fragen zur Tierhaltung und zum Tierschutz ein. Demnach untersuchen Vertreter des Tierschutzes und unabhängige Amtsveterinäre Pferde, Stallzelte, Transporter und die reiterliche Ausrüstung für jeden Auftrittsort. Nur wenn die Untersuchung zur Zufriedenheit dieser Instanzen verlaufe, dürfe die Show stattfinden.

„Cavalluna – Land der 1000 Träume“: Sa 1.6., 14 und 19 Uhr, So 2.6., 13 Uhr, Mannheim, SAP-Arena; „Cavalluna – Grand Moments“: Sa 9.11., 14 Uhr (noch wenige Tickets) und 19 Uhr, So 10.11., 13 und 17.30 Uhr, Saarbrücken, Saarlandhalle; Karten: 01806 733333