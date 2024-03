Beliebte Pfälzer Ausflugsziele legen an Ostern und in den Ferien vielerorts „noch eine Schippe drauf“, um Besucher anzulocken. Der Osterhase ist unterwegs, der Holiday-Park in Haßloch spricht gar von 99.999 versteckten Schokoladen-Eiern.

Da viele Veranstaltungen unter freiem Himmel geplant sind, lässt sich hoffentlich auch mal die Sonne blicken. Im Zweifelsfall sollten sich Besucher vor der Anreise kundigmachen. Ebenfalls gut zu wissen: Wer kein Freund von Bargeld ist, sollte sich informieren , ob vor Ort mit Karte bezahlt werden kann, auf dem Potzberg ist das beispielsweise nicht der Fall.

Der Wildpark und Greifvogel-Zoo Potzberg in Föckelberg (Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan) hat in sein Ferienprogramm die nicht nur bei Familien beliebten Vogelschauen und Polarfuchsfütterungen aufgenommen. Da Ostern früh sei, seien die Vögel noch etwas im Wintermodus. Hunger haben die tierischen Schützlinge aber regelmäßig: Die Polarfüchse etwa dürfen sich laut Ankündigung an Karfreitag, Ostersonntag und -montag ab 13 Uhr auf Futter freuen. Von Karfreitag bis Ostermontag versteckt der Osterhase nach diese Planung auch Eier für kleine Kinder. Info: www.wildpark.potzberg.de; Hinweis für RHEINPFALZ-Card-Inhaber: 0,50 Euro Ermäßigung auf den Eintrittspreis außer für Gruppen.

Auf die unschlagbar hohe Zahl von 99.999 Schoko-Eiern kommt eigener Mitteilung zufolge der Holiday Park in Haßloch , der für die Osterferien „Treffen mit dem Osterhasen“ und eben die „Wawi-Ostereiersuche“ ankündigt. Der Namensgeber dieser Suche ist das Süßwarenunternehmen, das in der Südwestpfalz zuhause ist. Informationen zur Saison des Vergnügungsparks und zu den Eintrittspreisen gibt es unter holidaypark.de.

Gottesdienste im Zoo und in der Weidenkirche

Der Zoo Kaiserslautern , zuhause im Stadtteil Siegelbach und ganzjährig geöffnet, feiert am 31. März und am 1. April Saisoneröffnung (jeweils 10-17 Uhr). Tierpräsentationen ermöglichen es, den einen oder anderen tierischen Bewohner des Zoos anzufassen und zu füttern. Auch bei den fachlich fundierten Führungen müssen Gründe zum Feiern nicht lange gesucht werden, denn die ersten Jungtiere werden vorgestellt. Ostereiersuche und Kaspertheater stehen zudem auf dem Programm. Am Ostermontag verweist um 10.30 Uhr ein Ostergottesdienst auf die Wurzeln des Festes; Info: www.zoo-kl.de.

Keine lebenden Tiere, aber Dino-Nachbildungen und Sandskulpturen locken zur Gartenschau, ebenfalls in Kaiserslautern. Das Programm am Ostersonntag sieht hier so aus: Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einem Ostergottesdienst in der Weidenkirche, einem Open-Air-Gotteshaus, um dessen Säulen sich Weidenzweige winden (Leitung: Kirchenrat Wolfgang Schumacher; Ausweichort: Waldhaus). Diese Weidenkirche steht oben auf dem Kaiserberg, während die Ostereiersuche unten im Neumühlepark startet (ebenfalls 11 Uhr). Um 14 Uhr kommen die Gospelsingers Schopp (Freilichtbühne/Neumühlepark oder wetterbedingt in der Blumenhalle).

Zoo Landau: Zwergziegen im Streichelgehege

Der Zoo Landau , der 120 Jahre alt ist und dazu eine Jubiläumszeitung herausgegeben hat, die noch an der Kasse erhältlich ist, bietet sich ebenfalls als Familienziel während der Osterferien an. Im Streichelzoo dürfen auch junge Zwergziegen bewundert werden – so niedlich sie auch seien, dürften diese jedoch nicht hochgehoben, gestört oder bedrängt werden. Darauf weist das Zooteam hin. Erwachsene wie Kinder seien aufgefordert, sich den Streichelzootieren respektvoll zu nähern. Info: www.zoo-landau.de

Der Förderverein des Wildparks in Ludwigshafen -Rheingönheim veranstaltet seine Ostereiersuche (gegen Spende zum Eintrittspreis) am 31. März und 1. April ab 14 Uhr, Info: ludwigshafen.de.

Die Führungen über Ostern bei „Tierart“ in Maßweiler sind bereits ausgebucht, wer nach den Ferien die Wildtierstation, die auch Tiger pflegt, kennenlernen möchte, findet die Termine auf www.tierart.de.

Der Wildpark in Silz kündigt ein nur an diesen Feiertagen zu sehendes Langohr für Ostersonntag und -montag (11-16 Uhr) an.

Im Rosengarten in Zweibrücken steht der Osterhase Pate für ein Suchspiel für Kinder: Samstag, 30. März, 14 Uhr, Treffpunkt: Große Bühne, Eintrittspreise unter rosengarten-zweibruecken.de.

„Osterhasen-Rallye“ per Actionbound

Wer etwas ganz anderes sucht, kann sich über die „Osterhasen-Rallye“ am Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz informieren (hdn-pfalz.de), die bis 7. April über die „Actionbound“-App funktioniert und deren Nutzung kostenfrei ist. Der Start-QR-Code befindet sich an der Eingangstür des Informationszentrums.

Und wer lieber ein Dach über dem Kopf hat: Das Dynamikum in Pirmasens veranstaltet während der Ferien Minikatapult-Workshops (bis 2.4., 13 und 15 Uhr, ab 7 Jahren). In Speyer läuft nach wie vor die Playmobil-Ausstellung (Historisches Museum der Pfalz) – und im Reptilium in Landau sind es doch tatsächlich Schlangen, die immer mal wieder für Eier sorgen ...