Eintreten, sich im bequemen Sessel entspannen – und abheben in Richtung Sternenhimmel: Eine neue Produktion macht seit 11. Mai in einer neuen Produktion „Das unsichtbare Universum“ sichtbar. Hintergründe dazu und wann sie noch mal zu sehen ist.

Ob es mit den Olchis durchs Weltall geht, auf Zeitreise vom Urknall bis zum Menschen oder der Frage fremden Lebens im Kosmos auf den Grund: Die Kuppel-Leinwand im Mannheimer Planetarium entführt Klein und Groß in ferne Welten – und macht seit 11. Mai in einer neuen Produktion „Das unsichtbare Universum“ sichtbar.

Erkenntnisse über den Kosmos

„Im Universum passiert mehr, als der Mensch mit bloßen Augen erkennen kann“, informiert das Programm. „Jenseits unserer optischen Wahrnehmung können wir aber durch Teleskope Röntgen- und Gammastrahlung sichtbar machen.“ Und noch mehr: Neutrinos oder Gravitationswellen lieferten weitere Erkenntnisse darüber, wie das Universum funktioniere. 50 Minuten dauert diese Reise zu den Bildern, „die wir eigentlich gar nicht sehen können“.

Zunächst aber stellt eine live moderierte Einleitung den aktuellen Nachthimmel unter Verwendung des Sternenprojektors vor.

Aufführungstermine

„Das unsichtbare Universum“ ist zu sehen am Fr 31.5., 19.30 Uhr, am Sa 8.6., 16.30 Uhr, am So 16.6., 18 Uhr, am Fr 21.6., 15 Uhr, und am Sa 29.6., 18 Uhr. Die Vorführung sei auch geeignet für Kinder ab zehn Jahren.

Programm/Infos/Tickets: www.planetarium-mannheim.de