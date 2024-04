Seit 15 Jahren markiert das Natursport Opening Pfälzerwald in Johanniskreuz den Start in die Freiluftsaison. Jetzt treffen sich Natur-Sportler, Natur-Liebhaber, Natur-Genießer und Natur-Interessierte wieder mitten im Pfälzerwald.

Zu erleben sind zahlreiche Angebote für die ganze Familie rund um den Outdoorsport – Mitmach-Aktionen inklusive. Ein Bühnenprogramm mit RPR1 und vielen Mitmachaktionen soll zu einem aktiven Miteinander anregen.

„Wir laden Groß und Klein zu einem aktiven, spannenden und abwechslungsreichen Tag in Johanniskreuz ein“, freut sich das Organisationsteam auf den Saisonauftakt. „An einem einzigen Tag kann man Musik, Unterhaltung und kulinarische Besonderheiten genießen, dabei Neues testen, die Natur als Rückzugsort erleben und sportlich selbst aktiv werden. Hier geben erfahrene Sportler bewährte Geheimtipps weiter und laden zum Ausprobieren ein. Naturinteressierte können außerdem mehr über den Auftrag zur Bewahrung des einzigartigen Biosphärenreservats Pfälzerwald erfahren.“

1. FC Kaiserslautern mit Betzi vor Ort

Auch bei der nunmehr 15. Auflage des Natursport Openings, das von Landesforsten Rheinland-Pfalz und das Zentrum Pfälzerwald Touristik veranstaltet wird, präsentieren sich Vereine, Institutionen und freie Anbieter auf dem Freigelände rund um das Haus der Nachhaltigkeit, darunter der 1. FC Kaiserslautern mit Maskottchen Betzi. An der Station des Fußballclubs können zukünftige Profikicker ein Fußballabzeichen erspielen. In den Wettbewerb um ausgelobte Preise können Besucher in Teams bei den „Natur-Sport-Spielen“ eintreten. An verschiedenen Stationen gilt es, Punkte zu sammeln. Dafür sind sportliches Geschick und Wissen rund um Wald, Natur und Forstwirtschaft gefragt.

„Die Natur-Sport-Spiele sollen Lust machen, sich im Freien zu bewegen, aber auch ins Bewusstsein rufen, dass die Leute ihren Sport achtsam und rücksichtsvoll ausüben. Sowohl gegenüber anderen Waldnutzern, als auch gegenüber der Natur“, betonen die Veranstalter. Der Wald sei nicht nur Erholungsraum für die Menschen, sondern auch Lebensraum für Tiere und Pflanzen und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Natursport Opening Pfälzerwald: So 28.4., 11-18 Uhr, Johanniskreuz, Haus der Nachhaltigkeit, Infos zum Natursport Opening