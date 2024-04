Ein Gastspiel der Hamburger Kammerspiele verwandelt demnächst Bühnen in Homburg und Frankenthal in ein italienisches Restaurant, in dem zur Pasta viel Musik und gute Laune gereicht wird.

Drei Köche, ein Kellner, eine Tellerwäscherin. Einer davon ist Koch aus Leidenschaft, Pasta nachgerade der Sinn des Daseins. Für die anderen ist die Küche ein Platz ihrer Träume und der musikalischen Sehnsucht nach Italien. Sogar ein Flügel hat seinen Platz in der Küche gefunden. Eingehende Bestellungen werden nur beiläufig berücksichtigt, Nudeln im Übermaß gekocht und das dreckige Geschirr durch den Müllschlucker entsorgt.

Die Kehlen der musikalischen Truppe werden erst dann ziemlich stumm, als unerwartet eine Dame vom Amt in der Tür steht und droht, dem Treiben ein Ende zu setzen. Kann das Küchenquartett durch die Kraft der Musik und der Spitzenkoch mit seinen köstlichen Pasta-Kreationen die Dame vom Amt betören und die drohende Schließung des Restaurants abwenden?

Über 20.000 Besucherinnen und Besucher haben den turbulenten italienischen Liederabend bereits gesehen und dabei auch die Kritik überzeugt. Geschrieben hat den Bühnenspaß Ensemblemitglied Dietmar Loeffler, der auch Regie führt und auf der Bühner mitagiert.

Komödie „Pasta e basta!“ – Do 11.4., 19 Uhr, Homburg, Saalbau, Tickets: ticket-regional.de; Mo 22.4., 19.30 Uhr: Congressforum Frankenthal, Tickets: reservix.de; Infos unter: www.hamburger-kammerspiele.de