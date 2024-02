Michael Krebs nimmt kein Blatt vor den Mund. Sein Publikum liebt den Sänger, Songwriter und Kabarettisten insbesondere aber auch für seine Lieder und Liedtexte, wenn er sich etwa gegen Absurditäten aus der Social-Media-Welt positioniert.

Was war die größte Leistung Volker Wissings? „Ich glaube, die größte Leistung von Volker Wissing war, dass er als Nachfolger von Andreas Scheuer nicht als Verbesserung wahrgenommen wird“, meinte Michael Krebs während eines Auftritts über den deutschen Verkehrsminister. Der Künstler scheut sich also nicht, Politiker aufs Korn zu nehmen.

Sein Publikum liebt den Sänger, Songwriter und Kabarettisten insbesondere aber auch für seine Lieder und Liedtexte, wenn er sich beispielsweise gegen Absurditäten aus der Social-Media-Welt positioniert. Mal wählt Krebs deftige Worte („Arschleck-Moment“), aber oft durchzieht feine Ironie die Zeilen. Viel Beifall heimst er dabei nicht nur live, sondern auch bei Fernsehauftritten wie in „Nightwash“ ein.

Michael Krebs’ erstes Soloprogramm hatte im April 2004 Premiere. Seit 20 Jahren ist er also aktiv – seine Tournee steht unter dem Motto „Da muss mehr kommen“. Im April gastiert Krebs damit auch in der Pfalz: am Sa 13.4. auf der Kabarettissimo-Bühne des Herrenhofs in Neustadt-Mußbach. Im zweiten Halbjahr stehen unter anderem die Städte Mannheim, Mainz und Stuttgart auf dem Tourneeplan.

Michael Krebs: »Da muss mehr kommen« – Fr 9.2., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus, www.reservix.de;

Sa 10.2., 20 Uhr, Bruchsal, Exil-Theater, Info: exiltheater.de;

Sa 13.4., 20 Uhr, Neustadt, Herrenhof Mußbach, Info: www.herrenhof-mussbach.de, weitere Termine:

www.michaelkrebs.de