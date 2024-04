Der Maimarkt Mannheim, Deutschlands größte Regionalmesse, sprüht mit seiner Vielfalt vor Ideen. Mehr als 1100 Aussteller präsentieren vom 27. April bis 7. Mai in 41 Hallen und auf dem großen Freigelände.

Afrikanische Köstlichkeiten vom Grill, nachhaltig produzierte Babykleidung, eine Cyber-Versicherung für den Betrieb, die Muckel-Familie aus dem Taunus-Wunderland, innovative Elektroflitzer, Crossover-Roller, Fahrräder mit und ohne E-Antrieb, Wohnmobile, Camping-Ausrüstung, neue Gartenmöbel oder gleich eine komplette, zeitsparende Badrenovierung – und wie liegt sich’s auf dem Wasserbett in komfortabler Boxspring-Höhe?

Der Maimarkt Mannheim, Deutschlands größte Regionalmesse, sprüht mit seiner Vielfalt vor Ideen. Mehr als 1100 Aussteller präsentieren vom 27. April bis 7. Mai in 41 Hallen und auf dem großen Freigelände, womit sie zu energiesparendem Wohnen, gesundem und nachhaltigem Leben, komfortablem Haushalt und erlebnisreicher Freizeit beitragen.

Antworten auf große und kleine Fragen des Alltags

Mit Neuheiten und Klassikern, informativen Sonderschauen, Tiervorführungen sowie Spiel und Spaß für die ganze Familie gibt der Maimarkt Antwort auf große und kleine Fragen des Alltags. Er ist Einkaufsstadt, Treffpunkt und Ideenpool und lädt zum Ausprobieren und Mitmachen ein. Neu ist in diesem Jahr die Sonderschau „Unser Heimtier“ in Halle 17 mit Infos, Tipps und Zubehör für Hund, Katze, Fisch & Co. Wer mag, darf mit der eigenen Fellnase einen Parcours durchlaufen. Wieder auf dem Maimarkt ist „Games for Families“ in Halle 21 – da gibt es pädagogisch wertvolle Spiele für die ganze Familie zu entdecken und zu kaufen.

Infos über das Kochen, Backen, Bügeln oder Reinigen ...: Die Vorführstände sind beliebt. | Foto: Christoph Blüthner/www.bluethnerbilder.de/gratis

Bei zahlreichen Fach- und Sonderschauen findet man elf Tage Nützliches und Schönes für Alltag und Beruf, aber auch Infos und Trends rund um Themen wie Gesundheit, Politik und Ausbildung, taucht in andere Welten ein und bestaunt spektakuläre Vorführungen. So geben beispielsweise in Halle 26 und auf dem Freigelände 07 Feuerwehren und Rettungsdienste aus der Region praktische Tipps für den Alltag und zeigen, wie man im Ernstfall am besten reagiert. Besucherinnen und Besucher können mit einer Atemmaske einen Übungsparcours durchlaufen oder einmal probeweise in eine Original-Brandschutzkleidung schlüpfen. Die Kollegen von Polizei und Bundespolizei bieten Einblicke in ihren spannenden Berufsalltag und beraten zu Einbruchschutz, Cyberkriminalität, Zivilcourage und Co. Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Mannheim zeigt eine Musterzelle – ganz Mutige dürfen sich auch kurz einschließen lassen.

Von Abnehmspritze bis Herzgesundheit

Von der Abnehmspritze über Herzgesundheit bis hin zu Wirbelsäulenproblemen: Vom 2. bis 7. Mai erklären Medizinerinnen und Mediziner in rund 50 verständlichen Vorträgen, wie man Volkskrankheiten vermeidet, sie erkennt und behandeln kann. An allen Maimarkttagen gibt das Universitätsklinikum Mannheim Einblicke in die moderne Hochleistungsmedizin – mit Thementagen, Tests und Mitmachaktionen.

Ob Asia Food, Kräuter, Tee, Bioprodukte, Feinkost, Knabberartikel, Wein, Wurst, Fleischwaren und vieles mehr: Jedes Jahr besonders beliebt und bestens besucht ist das Schlemmerland (Hallen 6-9) mit seinen Spezialitäten aus aller Welt.

RHEINPFALZ-Stand auf dem Freigelände vor Halle 4

Und auch die RHEINPFALZ zeigt sich mit einem Stand auf dem Freigelände vor der Halle 4 (Block 08). Täglich von 9 bis 18 Uhr gibt es hier ein Gewinnspiel, besondere Angebote und Aktionsprämien. RHEINPFALZ-CARD-Inhaber erhalten eine kleine Aufmerksamkeit, und Nils-Nager-Clubmitglieder dürfen sich auf eine Überraschung freuen.

Auszug aus dem Maimarkt-Programm

Jeden Tag (in Klammern die Hallennummern und Freigelände F)

Tierlehrschauen/Streichelzoo (44)

Afrikanisches Dorf: Trommeln, Seifenblasen, Kaffeezeremonie (DFC - Deutsches Fertighaus Center)

Deutsche Rentenversicherung: Auskunft über Versicherungskonto (27)

„Die Höhle der Löwen“: kreative Gründer aus der TV-Sendung (20)

Games for Families: Analoge und digitale Spiele (21)

Halle der Metropolregion: Ausflugsziele, Weintheke, Thementage (35)

Halle des Handwerks – lebende Werkstätten, Forum Handwerk: Vorträge; 29.+30. April, 2., 3. und 6. Mai: 9-13 Uhr

Berufsorientierung mit Rallye (05)

Kulturecke: Ausstellung „Die Pfalz und die Pfälzer: Postkartengrüße aus den Jahren 1898 bis 1930“; Kinderbücher und Graphic Novels (16)

Kulturbühne: 11-12 Uhr Lesungen Belletristik/Lyrik; 12+14 Uhr Rhein Neckar, Theater (außer 6.+7. Mai); 15-17 Uhr

Lesungen/Buchpräsentationen; Mo-Fr ab 15 Uhr Lese- und Lauschestunde für Kinder (16)

Modellbahnlandschaft: Modulbaufreunde Ladenburg (26)

Polizeipräsidium Mannheim: Berufsinformation, Kriminalprävention, „Enkeltrick“, Tipps gegen Einbruch, Verkehrsprävention (26)

Rhein-Neckar-Verkehr: Mini-Modell der rnv-Bahn (35)

Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF): Greenbox, Teleprompter, Gewinnspiele, Maimarktstudio (F01)

Schottlands Helden: Liveshow mit Schafen und Hunden, 2x täglich (F11)

Stadt Mannheim: Fotoaktion Ehrenamt, Gewinnspiel: Gestalte Dein Mannheim!, 10-12 Uhr: Grafic Recording: Mannheimer Innenstadt 2030; 15 Uhr Gewinnspielauslosung (F01)

SWR: Maimarktradio 11-18 Uhr (SWR)

Thomy, der Weltenbummler: Freies

Spielen und Bauen mit Lego (01)

Unser Heimtier: Sa, So, Di + Mi 10.30-12 Uhr Hundeparcours (17)

Unser Schulterschluss für Ihre Sicherheit: Feuerwehren und Rettungsdienste DRK, JUH, MHD, THW, DLRG mit Vorführungen und Tipps, (26 und F07)

VRN: Ausflugsziele und Tarife (35)

Zudem gibt es elf Tage Programm mit Promis wie Uwe Gensheimer (1. Mai, Ivancan, Freigelände 07), Vorführungen, Wettbewerben, Musik und vielem mehr. Das tagesaktuelle Programm findet man online im Eventkalender unter www.maimarkt.de/fuer-besucher/eventkalender.

Maimarkt Mannheim: 27. April bis 7. Mai, täglich 9-18 Uhr, Vorverkauf noch bis 26. April (Erwachsene nur 7 statt 10 Euro an der Tageskasse, Kinder von 6-14 Jahren 4,50 statt 7 Euro). Wer mit Bus und Bahn zum Maimarkt kommt, zahlt für Maimarkt-Eintritt sowie Hin- und Rückfahrt nur 12 Euro (Kinder 6,50 Euro). Maimarkt-Vorverkaufskarten, VRN-Maimarkt-Kombitickets sowie Infos und Vorverkaufsstellen unter www.maimarkt.de erhältlich. Tickets für die überdachte Sitztribüne mit nummerierten Plätzen beim Reitturnier (2.-7. Mai) sind unter www.maimarktturnier.de erhältlich.