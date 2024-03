Tiefromantische Bewegtheit verspricht das Kammerkonzert mit Tenor Daniel Behle in der Lauterer Fruchthalle. Mit „Schwanengesang und Dichterliebe“ gibt der Titel bereits die beiden Säulen des Programms preis.

Im Mittelpunkt des Abends mit Tenor Daniel Behle am 14. April stehen die Liederzyklen „Schwanengesang“ von Franz Schubert und „Dichterliebe“ von Robert Schumann.

Schwanengesänge nennt man die letzten, vermächtnishaften Werke von Künstlern. Der von Schuberts Verleger gesetzte Titel zeigt an, dass diese 14 bewegenden Lieder zu Texten von Ludwig Rellstab, Heinrich Heine und Johann Gabriel Seidl in eben diesem Sinn zu verstehen sind: Schubert schrieb sie 1828 in den Monaten vor seinem frühen Tod.

Von Schmerz und Schönheit

Lieder voller Schmerz und Schönheit, geborgen aus der unumstrittenen Goldader des Liedermachens vor 200 Jahren. Schumanns „Dichterliebe“ entstand ein Dutzend Jahre später, in 16 Liedern kommt hier ausschließlich Heinrich Heine zu Wort in Beschreibungen von Ambivalenzen der Liebe. Als Besonderheiten dieses Zyklus aus Schumanns „Liederjahr“, in dem er der Gattung nicht weniger als 100 neue Stücke geschenkt hat, wird die enge Verzahnung von Gesang und Begleitung hervorgehoben.

Daniel Behle, 2020 mit dem OPUS Klassik als „Sänger des Jahres“ geehrt, ist als Sänger in Konzert, Lied und Oper gleichermaßen aktiv und bereichert die Musik auch mit eigenen Kompositionen, unlängst etwa wurde seine abendfüllende Operette „Hopfen und Malz“ uraufgeführt. Der 50-Jährige ist international auf den großen Bühnen zuhause, Gast bedeutender Festivals und wurde zuletzt hoch gelobt für sein Debüt als Lohengrin.

Sveinung Bjelland am Klavier

Am Klavier begleitet wird Behle von Sveinung Bjelland, einem der führenden klassischen Pianisten Norwegens. Als Konzertsolist wie auch als Kammermusiker ist er weltweit gefragt. Mit Daniel Behle arbeitet er seit vielen Jahren eng zusammen und tritt in renommierten Sälen auf.

„Schwanengesang und Dichterliebe“: Daniel Behle (Tenor), Sveinung Bjelland (Piano) – So 14.4., 17 Uhr, Kaiserslautern, Fruchthalle; eventim.de