Landau lädt von 30. Mai bis 2. Juni zu seinem Stadtjubiläum „750 Jahre“ ein – mit Musik, Picknick und einem Festumzug. Der bekannteste Name auf der Musikbühne: Leony, die auch beim EM-Song „Fire“ mitsingt.

Wer hat’s erfunden? Graf Emich IV. von Leiningen-Landeck war’s. Weil er zur Burg Landeck, die ihm seit 1237 gehörte, noch etwas Passendes in der Aue, also in der Ebene, haben wollte, gründete der Graf um 1260 Landau. 1274 verlieh König Rudolf von Habsburg der neuen Siedlung die Stadtrechte. Dieser 750 Jahre zurückliegende Amtsakt gibt den Anlass zu den nun anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten.

Stadtjubiläum Landau: Programm am Donnerstag

Das Fest-Wochenende beginnt am Donnerstag, 30. Mai, auf dem Rathausplatz: Nach der Eröffnung um 11 Uhr durch Oberbürgermeister Dominik Geißler tritt die Brass-Band des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz, genannt Men in Blue, den Beweis an, dass „Blech“ vielseitig ist. Auch der Landauer Jazz-Club trägt an diesem ersten Tag des Festwochenendes seinen Teil zum Stadtjubiläum bei und kündigt die Bigband17 an: Der „swingende Bigband-Jazz“ erklingt ebenfalls auf der Bühne auf dem Rathausplatz (Do 30.5., 14-15.45 Uhr). Die Bigband17 spiele Musik aus dem Repertoire der großen Bigbands der 1950er, 60er und 70er Jahre, heißt es in der Ankündigung: „tanzbar, hip und unterhaltsam zugleich“. Abends (21 Uhr) spielt Acoustic Vibration Bekanntes aus Rock/ Pop und Soul.

Zweimal steht ein „Picknick mit Frühschoppen“ auf dem Programm: Donnerstag, 30. Mai, und Sonntag, 2. Juni, jeweils ab 11 Uhr auf dem Rathausplatz. Wer kein Picknickpaket vorbestellt hat, kann eins vor Ort kaufen, solange der Vorrat reicht, oder sich selbst eins mitbringen.

Stadtjubiläum Landau: Freitag bis Sonntag

Den Freitag, 31. Mai, bestreiten mehrere Bands musikalisch ab 11 Uhr, abends ab 19 Uhr rockt die Band Die Dicken Kinder mit Pop und vielem mehr die Bühne.

Das Samstagsprogramm (1. Juni) beginnt um 12 Uhr mit „Live Cooking“, also Schau-Kochen des Clubs der Köche Landau. Um 17 Uhr startet der Landes-Poetry Slam der RPTU (Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau).

Am Samstag um 20 Uhr wärmt Popsänger Julian Pförtner das Publikum auf, bevor um 22 Uhr Sängerin Leony als Top Act auftritt. Ihr Name ist gerade öfter zu lesen, da sie mit One Republic den offiziellen Song zur Fußball-Europameisterschaft singt, er heißt „Fire“ und wurde vom DJ-Trio Meduza produziert.

Am Sonntag, 2. Juni, vervollständigen die Mariachi-Band (11 Uhr) und um 12 Uhr das Kreisjugendorchester Pfalz das Musikprogramm – vor dem „ Ausklang mit Musik“ um 17 Uhr.

Festumzug zum Landauer Jubiläum am 2. Juni

An allen Festtagen öffnen Essens- und Getränkestände. Die Besucher haben laut Ankündigung auch die Möglichkeit, den Flugsimulator des Aero Clubs Landau auszuprobieren.

Der Festumzug „Historisches Landau“ schließlich startet am Sonntag, 2. Juni, um 14 Uhr vom Alten Meßplatz aus über den Nordring auf die Königsstraße, vorbei am Deutschen Tor (Ehrentribüne), dann über weitere Straßen und den Westring zurück zum Nordring. Über das Festwochenende wird es auch Führungen nach Anmeldung geben.



Festwochenende Landau, 30.5.-2.6., Info: www.landau-tourismus.de