Auf Fleisch von besonderer Qualität und Frische dürfen sich Genießer bei den kulinarischen Lammwochen im Biosphärenreservat Pfälzerwald von 8. bis 24. April freuen. Zehn Restaurants und unterschiedliche Erzeuger sind mit im Boot.

Das Lammfleisch stammt den Veranstaltern zufolge von Lämmern, die auf kräuterreichen heimischen Wiesen aufgezogen werden, mit kurzen Transportwegen auskommen und bei deren Schlachtung auf eine möglichst schonende Art geachtet wird, die das Wohl der Tiere im Blick behält.

In zehn Restaurants (siehe unten) können Gerichte rund ums Lamm in verschiedenen Variationen probiert werden, sie reichen von Klassikern wie Lammrücken oder geschmorter Lammhaxe bis hin zu ausgefallenen Lamm-Kreationen, darunter Lammroulade, -curry oder -merguez, eine scharf gewürzte Hackfleisch-Grillwurst.

Viele dieser Gastronomien sind Partnerbetriebe des Biosphärenreservats Pfälzerwald-Nordvogesen, zu ihnen gehören auch die Landmetzgerei und Wasgauschäferei Keller in Busenberg und das Hofgut Neumühle in Münchweiler an der Alsenz, welche die kulinarischen Lammwochen unterstützen. Sie bieten neben anderen Direktvermarktern ebenfalls Fleisch- und Wurstwaren vom Lamm. Als Partner des Biosphärenreservats verdient machen sich in diesem Zusammenhang auch die Schäferinnen und Schäfer, die zum Naturschutz und Erhalt der Kulturlandschaft in Pfälzerwald und Nordvogesen beitragen.

Liste der beteiligten Restaurants

„Hotel Fröhlich“ in Kaiserslautern-Dansenberg

„Seminar- und Gästehaus Burghof Stauf“ bei Eisenberg

„Gasthaus Müllers Lust“ in Hofstätten

„Landhaus Tausendschön“ im südpfälzischen Fischbach

„Weinstube Brennofen“ in Ilbesheim

„Restaurant Ritterhof zur Rose“ in Burrweiler

„Pfälzer Hof“ in Edenkoben

„Weinstube zur Herberge“ in Neustadt

„Restaurant 7 Raben“ in Bad Dürkheim

„Seehaus Forelle“ bei Ramsen

Weitere Infos unter www.pfaelzerwald.de/termine