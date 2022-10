London im Jahr 1952: Hollywood will den Bühnenhit „Die Mausefalle“ von Agatha Christie verfilmen, und so reist der arrogante Regisseur Leo Kopernick (Adrien Brody) aus den USA an. Doch weit kommt er mit seinen Vorbereitungen nicht ...

Kopernick wird Opfer eines Mörders. Auf den Fall werden der Scotland-Yard-Detektiv Inspektor Stoppard (Sam Rockwell) und dessen unerfahrene, aber überaus ambitionierte Kollegin Constable Stalker (Saoirse Ronan) angesetzt. Die beiden machen sich auf die Suche nach dem Mörder – und müssen dabei nicht nur zahlreiche Verdächtige aus der Theaterwelt vernehmen, sondern womöglich noch einen weiteren Mord verhindern.

Charmantes Kinodebüt von Regisseur Tom George

Regisseur Tom George schafft mit seinem Kinodebüt „See How They Run“ eine Whodunit-Komödie, die sich in ihrer klassischen Inszenierung und einigen Wendungen auf der Suche nach dem Täter an Christie orientiert, zugleich aber mit den Klischees des Konzepts spielt und dabei kurzweilig unterhält. Ganz besonders überzeugt dabei die Chemie zwischen den ungleichen Ermittlern Stoppard/Stalker, die der Oscar-Preisträger Rockwell und vor allem die mehrfach Oscar-nominierte Ronan mit viel Witz und Charme über die große Leinwand transportieren.

„See How They Run“, UK/USA 2022, 98 Min., FSK 12, von Tom George, mit Saoirse Ronan, Sam Rockwell, Harris Dickinson, Adrien Brody