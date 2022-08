Vier Wochen lang wird Hainfeld die Pfalzmetropole der Klaviermusik sein. Bis 21. September perlt im Atelier 29 von den Klaviaturen, was dem Instrument an grandioser Musik zu Gebote steht, von der Klassik bis hinein in den Jazz.

Mit „Pariser Flair“ steht eine besondere Variante ganz am Anfang (Do 25.8., 19 Uhr). Die Mezzosopranistin Marie Giroux aus Avignon wird mit der Pianistin Jenny Schäuffelen, die an der Ostsee aufgewachsen ist, ein Chanson-Programm präsentieren, klangvoll und mit Witz und Charme. Von Charles Aznavour bis Edith Piaf, von Jacques Brel bis Gilbert Becaud wird vernehmlich, was dieses Genre so geprägt hat. Ein Programm, mit dem die beiden Frauen schon geraume Zeit sehr erfolgreich unterwegs sind.

Als eigentliches Eröffnungskonzert ist der Auftritt des 41-jährigen Italieners Nazareno Ferruggio angekündigt, der sich Chopin und Schubert aufs Notenpult legen wird (Sa 27.8., 19 Uhr), bevor der Jazz zu Wort kommt: Martin Listabarth wird am So 28.8. (19 Uhr) seine einschmeichelnde, tiefgründige Klavierpoesie, die an Keith Jarrett und andere seines Schlages erinnert, für das Publikum virtuos aus der Klaviatur destillieren.

Bis das Duo Delibes – die Schwestern Esther und Sara Gutiérrez aus Spanien – am Mi 31.8. (19 Uhr) an Klavier und Geige mit Mozart und Schubert den August verabschiedet, hat das Publikum schon viel vernommen und genossen – und doch erst einen kleinen Teil des 2. Internationalen Klavierfestivals absolviert. Noch gut zehn Termine folgen im September, Solisten, Ensembles, unterwegs in vielen Klanglandschaften, zu deren Erkundung der Musikglobus einlädt.

2. Internationales Klavierfestival: 25.8. bis 21.9., Hainfeld, Atelier 29, Karten/Info: hainfeld-atelier.de