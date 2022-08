„Jedermann Reloaded“ mit dem aus dem Fernsehen bekannten Darsteller Philipp Hochmair („Die Vorstadtweiber“) gastiert in Idar-Oberstein. Die Theater-Performance weicht weit von der klassischen Vorlage ab.

Plötzlich steigt Nebel auf, und Philipp Hochmair wälzt sich, mit goldenem Lametta behangen, über die Bühne. Im Hintergrund sind fetzige Gitarrenriffs zu hören und Hugo von Hofmannsthals über 100 Jahre alte Zeilen werden flüsternd, schreiend und keuchend dem Publikum präsentiert. Hochmair hat den „Jedermann“ in der Tat „reloaded“.

Der österreichische Schauspieler, der auch aus TV-Serien wie „Die Vorstadtweiber“ bekannt ist, befasst sich mit Hofmannsthals Mysterienspiel seit Jahren. Seine Kenntnisse des Stücks, das der Frage nachgeht, was im Tod vom Leben bleibt, ermöglichten es ihm, 2018 bei den Salzburger Festspielen die Jedermann-Hauptrolle für den erkrankten Tobias Moretti zu übernehmen – ein Ritterschlag in der Schauspielszene.

Hochmair in allen Rollen

In seiner eigenen Interpretation, die am 10. September beim Theatersommer Idar-Oberstein zu sehen sein wird, weicht Hochmair allerdings weit von der Originalfassung ab. Und auch die modernere Interpretation des Klassikers, die in Salzburg seit 2002 jährlich gezeigt wird, kommt nicht an die Performance heran, die Hochmair auf die Bühne bringt. Er ist nämlich nicht nur der reiche Jedermann selbst, der in der Reloaded-Fassung zum Rockstar wird, er spielt auch alle übrigen Rollen – wenn auch in gekürzter Form. Den Tod, den Mammon oder die Mutter zeigt er an zwei Mikrofonen im Zwiegespräch mit der Titelfigur selbst.

Alleine steht er trotzdem nicht auf der Bühne. Ihn begleitet „Die Elektrohand Gottes“. Die vierköpfige Band verwandelt das Theaterstück in ein Rockkonzert, unterstützt Dialoge und Rollenwechsel musikalisch oder bringt durch Elektroklänge noch mehr Entfremdung in das Stück. Seit 2018 ist „Jedermann reloaded“ auch als Album erhältlich, Hochmairs schauspielerische Leistung verpflichtet aber fast schon zum Besuch der Live-Aufführung.

„Jedermann reloaded“ – Sa 10.9., 20 Uhr, Idar-Oberstein, Theatersommer; Karten: ticket-regional.de