Bei diesem Trio aus Norwegen heißt es: anschnallen! Nicht von ungefähr hat das Musikmagazin „Classic Rock“ den Stil einmal als „Jazz Sabbath“ beschrieben – der Einflüsse von Black Sabbath und Jimi Hendrix bis John Coltrane wegen.

Diese mischt das Hedvig Mollestad Trio mitreißend mit zeitgenössischem Jazz, aber auch heftigem Metal der Postmoderne. Frontfrau Hedvig Mollestad Thomassen steuert neben der Gitarre auch Gesang, Komposition und mitunter Orgel bei.

Sie liebte schon als Kind die Rockmusik, studierte später dann Jazz und wurde 2009 in ihrer Heimat Norwegen auf dem Moldejazz-Festival als Jazztalent des Jahres ausgezeichnet. Beide Stilarten fusioniert sie mit ihrer 2009 gegründeten Band auf erfrischend andere Art in ihren Songs und liebt es, dabei musikalisches Neuland zu betreten. Für ihr neues Album „Weejuns“ (2023) etwa hat sie Ståle Storløkken (Supersilent, Elephant9) und Ole Mofjell, einen Drummer der neuen Generation, ins Boot geholt und mit ihnen laut Rezension „flirrende Hardcore-Improvisationen“ geschaffen, die an „Bitches Brew-Ära Miles, Mahavishnu Orchestra, Supersilent, Henry Cow, Soft Machine und King Crimson aus den Jahren 73-74 erinnern“.

Am Mi 10.4., 20 Uhr, tritt sie mit ihrem angestammten Trio, also mit Bassistin Ellen Brekken und Schlagzeuger Ivar Loe Bjørnstad, im Kuseler Kinett auf. Infos und Karten: kinett-kusel.de