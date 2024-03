„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die geilste Influencerin im ganzen Land?“ Und schwupps landet Chantal durch einen magischen Spiegel im Märchenland und wird ungewollt zur Prinzessin - mit ungeahnten Folgen ...

Problemschülerin Chantal Ackermann (Jella Haase) aus der erfolgreichen deutschen Filmreihe „Fack ju Göhte“ ist zurück auf der Leinwand. Regisseur Bora Dagtekin erzählt im Gespräch, dass Jella Haase und er den Wunsch hatten, die Figur Chantal weiterzuentwickeln. Er hatte das Konzept einer Antiprinzessin in der Schublade – und schon war die Idee für das Spin-off geboren, in dem Chantal aus der Influencer- in die Märchenwelt katapultiert wird.

Chantal als Kravallprinzessin

Als Influencerin ohne Follower gerät Chantal zusammen mit ihrer besten Freundin Zeynep (Gizem Emre) durch einen Zauberspiegel mit Schwung in eine Märchenwelt. Zunächst zur großen Freude Chantals, denn als Prinzessin kann man richtig guten Content generieren. Dummerweise ist es nicht irgendein Märchen, in das sie hineingerät, sondern ausgerechnet „Dornröschen“. Kleine Warnung an alle Prinzen: Wachküssen nur auf eigene Gefahr! Während Chantal sich wieder auf den Heimweg in die echte Welt macht, stellt sie fest, dass im Reich der Drachen, Feen und anderer Märchenfiguren vieles anders läuft, als es die Geschichten der Gebrüder Grimm erzählten. Da gibt es die Prinzessin Amalia (Maria Ehrich), die so gar nicht davon träumt, verheiratet zu werden, den sensiblen Prinzen Bosco (Max von der Groeben), der unter Identitätsproblemen leidet, außerdem Aladin (Mido Kotaini), der noch nie etwas von einem fliegenden Teppich gehört hat, und schließlich eine Hexe (Nora Tschirner), die alles andere als die Klischees erfüllt. Das bringt selbst die unerschrockene Chantal ins Grübeln ...

Lustig, unverkrampft, zeitgemäß

„Chantal im Märchenland“ verspricht ein lustiges Abenteuer zu werden, das der Märchenwelt einen neuen und zeitgemäßen Twist geben möchte, und zeigt, dass es keinen Prinzen braucht, um klar zu kommen.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Chantal im Märchenland, Deutschland 2024, 123 Minuten, Regie: Bora Dagtekin, mit Jella Haase, Gizem Emre, Mido Kotaini, Max von der Groeben, FSK: ab 12