Angst vor großen Namen hatten die Macher des Neuleininger Burgsommers noch nie. Mit Manfred Manns Earthband, Saga, Barclay James Harvest, der Kelly-Family, Sweet oder Suzi Quatro gaben sich Hit-Lieferanten vor allem der 70- und 80er Jahre hier regelrecht die Klinke in die Hand: Bei großen Namen bleibt es in diesem Jahr, nun aber werden die Stars und ihre Musik ausschließlich repräsentiert von Tribute-Bands.

Da geht es sicher um die Kosten. Aber Tribute-Bands kommen an, bieten mit Power und Leidenschaft Musik und Shows auf hochprofessionellem Niveau. Und natürlich werden viele „Originale“ und Rocklegenden nicht jünger.

So ist das Programm des 17. Neuleininger Burgsommers ein großes Hit-Revival, von Genesis bis Queen, von AC/DC bis Supertramp. Der Auftakt gilt Coldplay, gespielt von Viva La Vida am Freitag, 23. Juni. Tags darauf feiert Freddy Mercury musikalische Auferstehung, dafür sorgen die Queen Kings mit ihrer „Deluxe“-Show (Sa 24.6.), die schon mehrfach in der Burg Neuleiningen auf der Bühne standen. Wie im Falle von Queen haben sich mittlerweile viele Bands auch um die Musik von Genesis und Phil Collins formiert, darunter Phil, die man aber nach elf Auftritten beim Burgsommer nicht mehr vorstellen muss (Fr 30.6.).

Von Hardrock bis Synth-Pop

Disco-Fieber brennt am 1. Juli zwischen den Burgmauern, wenn Night Fever den Sound der Bee Gees aufleben lässt. Eine spektakuläre „Double Night“ ruft am Freitag, 14. Juli, Hardrock von AC/DC und Deep Purple auf die Bühne. Dazu kommen zum einen AC/DX, zum anderen Strange Kind of Women aus Italien, die erste und einzige Girl-Band, die Hits von Deep Purple zelebriert. Ruhiger geht es zu am 15. Juli, wenn Graceland mit Klassikern von Simon & Garfunkel die Gemüter temperiert. Die Abschlusskonzerte: „Century's Crime: Best of Supertramp“ (Fr. 21.7.) und „Depeche Reload: Best of Depeche Mode“ (Sa 22.7.).

Info

17. Neuleininger Burgsommer: 23.6.-22.7., alle Konzerte beginnen um 20 Uhr; Tickets: rheinpfalz.de/ticket, www.burgsommer-neuleiningen.de