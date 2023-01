Lachen bis zum (sprichwörtlichen) Umfallen – in Bad Dürkheim wird beim SWR3-Comedy-Festival drei Tage lang beste Comedy geboten. Mit dabei: alteingesessene Stars der Szene wie neue Gesichter, die sich hier einem großen Publikum präsentieren.

Einer der Alteingesessenen ist ohne Frage Olaf Schubert. Der Pullunder-Liebhaber geht in seinem aktuellen Programm „Zeit für Rebellen“ unter die Aufrührer und nimmt das Publikum dabei mit. Wobei er sich eher als sanfter Rebell versteht, der die Sache ganz entspannt angeht, und mit dieser Prämisse sowohl gesellschaftliche Entwicklungen als auch die Weltlage scharfzüngig analysiert.

„Echte Gefühle in Zeiten von Fake News“

Daneben geben sich noch weitere Größen der Comedy-Szene die Ehre. Atze Schröder etwa, der so ziemlich jedem Comedy-Fan ein Begriff sein dürfte: Der Lockenkopf füllt schließlich schon seit den 90er-Jahren die Hallen. Mit seinem Programm „Echte Gefühle“ nimmt er ebenjene in Zeiten von Fake News und Instagram-Filtern in den Blick.

Fremdschämen und „sexuelle Belustigung“

Auch Mirja Boes ist mit an Bord – zusammen mit ihrer Band, den Honkey Donkeys, mit denen sie neue Songs präsentiert und nebenbei auch von lustigen Fremdscham-Momenten erzählt. Mit dabei sind auch Ariane Müller und Julia Gámez Martin – besser bekannt als Suchtpotenzial. In ihrem Programm „Sexuelle Belustigung“ nehmen sie sich mit Musik und schwarzem Humor unter anderem Instagram-Trends, Anbagger-Tipps und sogar einen möglichen Weltfrieden vor.

Heimatbesuch und Musik-Kabarett

Eva Karl Faltermeier berichtet derweil von all den Fehlschlägen als Journalistin, Buchautorin und Mutter – mit viel Ironie und oft brutaler Direktheit, die ihr schon einige Preise einbrachten. Der Pfälzer Tim Poschmann ist ebenfalls mit von der Partie und präsentiert bei seinem Heimatbesuch neue Geschichten und seine besten Gags. Miss Allie mit ihrer Gitarre, der Niederbayer Martin Frank, der Musik-Kabarettist Lars Reichow, Deutschlehrer Johannes Schröder und Zeus & Wirbitzky von der SWR3-Morningshow unterhalten ebenfalls das Publikum. Eine abendliche Show mit Newcomern schließt zudem jeden Festivaltag ab.

„SWR3-Comedy-Festival“, Fr-So 5.-7.5., Bad Dürkheim, Infos zum Programm und Tickets unter www.swr3.de/comedy-festival/