Zum internationalen Bienentag am 20. Mai, also am Pfingstmontag, veranstaltet das Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz einen Aktionstag.

„Der Tag ist ein guter Anlass, die unschätzbare Rolle der Bienen bei der Bestäubung von Pflanzen und der Erhaltung der biologischen Vielfalt zu würdigen“, meinen die Naturfachleute des Informationszentrums im Pfälzerwald.

Der Aktionstag am HdN in Johanniskreuz beginnt um 13 Uhr mit dem Rollen von Kerzen aus Bienenwachs. Dabei erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über die Eigenschaften des Naturmaterials. Um 14 Uhr zeigt Imker Johannes Kunzmann Bienenvölker und informiert über die Lebensweise der Honigbiene und die Aufgaben des Imkers. Danach steht Honigschleudern mit Imker Mathieu Treffer auf dem Programm (15 Uhr).

Das Programm am Bienentag läuft laut Ankündigung von 13 bis 16 Uhr. Die Teilnahme an diesem Aktionstag am Haus der Nachhaltigkeit ist kostenlos und sei „für alle Altersgruppen“ geeignet. Info: www.hdn-pfalz.de