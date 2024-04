Das Weingut Bremer im Zellertal, das sind die drei Schwestern Anna, Rebecca und Leah, die die Faszination der nuancenreichen Welt der Weine kennen und lieben lernten, wie sie sagen. Als sich die Chance bot, mit dem eigenen Weingut die Leidenschaft für den Wein zum Beruf zu machen, waren die Schwestern sofort begeistert. Sie brachten vieles davon mit, was ein Weingut heute zum Erfolg braucht: Know-how in Betriebswirtschaft und Marketing sowie gastronomische Kreativität. Fehlte also „nur“ noch die nötige Erfahrung in der Weinproduktion selbst.

Der 2021er Pfalz Rosé „Selection Madame“ trocken ist ein animierender Sommerwein mit Cassis-Noten. Dieser ausdrucksstarke Wein öffnet ein Bouquet voller lebhafter Aromen von frischen Erdbeeren, die auf der Zunge tanzen und die Sinne erwecken. Ein ganzer Strauß roter Früchte entfaltet sich in der Nase, Waldbeeren, rote Johannisbeeren und Anklänge von Kräutern der Provence. Der Wein hat eine schöne Länge am Gaumen, passt perfekt zu einem vegetarischen Hauptgericht mit Kichererbsen oder zu Rotkrautsalat.

In seinem Wein-Sortiment gibt es unter anderem einen 2022er Pfalz Rosé trocken . Acker sagt: „Dieser Sommer-Rosé ist ein wahres Fest für den Gaumen, das einen an heißen Tagen abkühlen lässt und einen Hauch Frische bietet. Vom ersten Schluck bis zum letzten Tropfen spiegelt dieser exquisite Tropfen die Leichtigkeit des Sommers wider und hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck.“ Acker schwärmt: „Wie der Weinkenner Cesar Romero einmal sagte: ,Rosé ist nicht nur eine Saison oder eine Stimmung, es ist ein Lebensstil.’ Und der Sommer-Rosé verkörpert genau diesen Lebensstil: unbeschwert, genussvoll und immer bereit für einen Toast auf das Leben.“

Sie sind unkomplizierte Begleiter bei geselligen Anlässen. Rosés werden aus Rotweintrauben zubereitet, die wie Weißweintrauben verarbeitet werden. Für die Roséweinbereitung werden die roten Beeren zunächst nur leicht angequetscht. Diese Maische lässt man dann ein wenig ruhen, um den Farbpigmenten Zeit zu geben, aus der Beerenhaut in den Saft überzugehen. Hat der Traubensaft die gewünschte Farbintensität erreicht, wird die Maische gepresst und der roséfarbene Most zu Wein vergoren. Jung, bei neun bis elf Grad getrunken, schmecken Rosés am besten. Sie passen gut zu leichten Speisen, die ebenso farblich harmonieren, wie etwa Lachs, Shrimps oder Spaghetti Carbonara.

