Traditionelles Handwerk und mehr – für Pfingstsonntag, 19. Mai, lädt die Veranstaltung „Erlebnisreise Moscheltal“ nach Waldgrehweiler ein. Etwa 40 Aussteller präsentieren ihre Fertigkeiten und Produkte. Handwerkskunst steht im Mittelpunkt.

Traditionelles Handwerk und mehr – für Sonntag, 19. Mai, lädt die Veranstaltung „Erlebnisreise Moscheltal“ nach Waldgrehweiler ein. Etwa 40 Aussteller und Ausstellerinnen präsentieren ihre Fertigkeiten und Produkte. Handwerkskunst steht im Mittelpunkt.

Nach dem Freiluft-Gottesdienst am Dorfgemeinschaftshaus (10.15 Uhr) begleitet der Musikverein Odenbach die Eröffnung – bevor die Besucher allerhand zu sehen bekommen. Nicht mehr oft vorgeführt wird beispielsweise die Arbeit des Seildrehers. Auch einem Drechsler und einem Schmiedemeister dürfen die Gäste über die Schulter schauen.

„Das Besondere an der Ausstellung ist, dass die Produkte in Handarbeit gefertigt sind und regionaler Herkunft entstammen“, betonen die Veranstalter. Das gelte etwa für Honig, handgefärbte Wolle und Garne, Rohwurstwaren ebenso wie für Essige oder Öle. Einen Tipp für Besucher haben sie zudem: „Pflanzen und (Garten-)Dekoartikel verleiten zu größeren Einkäufen – also Körbe und Taschen nicht vergessen!“ Vor Ort wird übrigens auch zu sehen sein, wie Körbe von Hand geflochten werden.

Auf Familien warten Mitmachangebote. Und das Wahrzeichen der Gemeinde Waldgrehweiler, der denkmalgeschützte Glockenturm in der Ortsmitte, wird begehbar sein.

Erlebnisreise Moscheltal, Ausstellung & Markt in Waldgrehweiler: So 19.5., 11-18 Uhr – die Zufahrt zum Veranstaltungsgelände ist wegen Sperrungen nur aus Richtung Finkenbach-Gersweiler oder Ransweiler möglich; Parkplätze: am Ortsausgang in Richtung Finkenbach-Gersweiler (200 bzw. 500 Meter entfernt); www.nordpfälzerland.de