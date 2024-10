Nach zwei „Kann“-Spielen gegen Spitzenteams aus Krefeld und Gelnhausen hat das HLZ Friesenheim-Hochdorf ein „Muss“-Spiel der Dritten Liga vor der Brust. Gast im TVH-Sportzentrum (Samstag, 20 Uhr) ist der TV Aldekerk, der wie die Gastgeber zum unteren Tabellendrittel gehört.

Nein, für Roy James macht es keinen Unterschied, ob es gegen Mannschaften von der Tabellenspitze oder aus dem Keller der Dritten Liga geht: „Ich will sowieso jedes Spiel gewinnen.“ Klar ist dem 28-Jährigen aber auch: „Aldekerk ist für uns natürlich ein ,Vier-Punkte-Spiel'“. Immerhin haben beide Mannschaften in dieser Spielzeit bislang jeweils erst zwei Partien gewonnen, stehen einträchtig auf den Plätzen 13 und 14 der Tabelle und wollen sich mit einem Sieg ein wenig Luft nach unten verschaffen. „Ja, deshalb ist vielleicht ein bisschen mehr Druck da als sonst, aber wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren. Das ist uns gegen Krefeld und Gelnhausen gelungen“, so James.

Er selbst fühlt sich nach seiner Rückkehr wieder pudelwohl in Hochdorf. Das liegt auch mit der Fahrtzeit zusammen, denn fünf Jahre lang war er mehrmals in der Woche vom Wohnort Schwetzingen nach Pforzheim gependelt, sammelte jede Menge Autobahn- und auch Stau-Kilometer. „Ich kenne mittlerweile alle Schleichwege rund um Pforzheim“, sagt er lachend. Die Anfahrt zum Training beim HLZ sei dagegen praktisch ein Kinderspiel. „Ich stand auch während der fünf Jahre in Pforzheim immer mit Christian Deller in Kontakt. Vor der Runde haben wir wieder gesprochen, und es hat alles gepasst“, erklärt der Schwetzinger, wie es nach fünf Jahren in Baden zur Rückkehr in die Pfalz gekommen war.

Liga als Neuland

Groß hat er sich noch nicht mit dem kommenden Gegner beschäftigt. „Das machen wir erst zum Ende der Woche.“ Immerhin haben die HLZ-Verantwortlichen den kommenden Gegner schon vor der Haustür unter die Lupe genommen, konnten das starke Zusammenspiel des Rückraums auf Maximilian Tobae am Kreis bei den VTV Mundenheim aus nächster Nähe studieren. Trainer Gabriel Schmiedt wird auch die Schwächen der Gäste vom Niederrhein analysieren. Für Roy James ist das alles wieder ein Stück Neuland: „Ich kenne Aldekerk nicht. Durch die neue Staffeleinteilung kenne ich längst nicht alle Mannschaften.“ Auch deshalb freue er sich an jedem Wochenende auf neue Gegner.

Ob das HLZ wieder mit Mannschaftskapitän Simon Schwarz auflaufen kann, der den Großteil der Runde bislang bei den Friesenheimer Eulen in Liga zwei zugebracht hat, sei aktuell noch offen. Seine Rückkehr gegen Gelnhausen hatte der Mannschaft viel Sicherheit und Körperlichkeit gegeben. „Ich hoffe, dass wir wieder den Kader vom Wochenende zur Verfügung haben“, sagt James. „Das entscheidet sich wie immer erst am Spieltag.“ Aber auch der Stammkader müsse genügen. „Wir können uns nicht auf andere verlassen, sondern müssen unsere Leistung bringen. Alles Weitere ist dann ein Bonus“, lautet seine Einstellung. Das müsse als Gesamtpaket für den dritten Saisonsieg genügen.