Jährlich am Pfingstmontag findet der Deutsche Mühlentag statt. Viele historische Mühlen wie Wind-, Wasser-, Dampf- und Spezialmühlen öffnen ihre Türen mit dem Ziel, das Interesse an Erhaltung und Betrieb dieser alten Technik zu wecken.

Als Dorf der „Sieben Mühlen“ sieht es Thomas Hansemann vom Dorfmühlenverein in Großkarlbach geradezu als eine Verpflichtung, am Pfingstmontag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Präsenz zu zeigen. Drei der ehemals sieben Großkarlbacher Mühlen öffnen und können besichtigt werden.

Ausflugsziel: Mühlentag. | Foto: Thomas Hansemann

Die zentrale Mühle ist die vor einigen Jahren liebevoll restaurierte Dorfmühle mit dem weithin bekannten Mühlenmuseum. Hier stehen fachkundige Mitglieder des Mühlenvereins zur Erläuterung der Mühlentechnik, der Mühlengeschichte und speziell der Geschichte der alten Dorfmühle zur Verfügung. Wer will, kann auch an einem großen Mühlespiel teilnehmen. Der „Sieben Mühlen Kunst- und Kulturverein“ sorgt für das leibliche Wohl. Und gegenüber der Dorfmühle im Alten Rathaus wird eine Kunstausstellung mit den Bildern der Künstlergruppe „Die Treidler“ aus Frankenthal gezeigt.

Blickfang: Dorfmühle. | Foto: gratis

Die zweite Mühle, die besichtigt werden kann, ist die Pappelmühle im Mühlweg, in der vom Besitzer und letzten Müller aus Großkarlbach noch Mühlentechnik aus dem 20. Jahrhundert gezeigt wird. Eine Attraktion ist der gewaltige 15-Liter-Einzylinder-Dieselmotor, der früher die Mühle angetrieben hat, bevor er durch einen E-Motor ersetzt wurde. Auf Wunsch kann dieser noch voll funktionsfähige Motor in einer eindrucksvollen Aktion gestartet werden. Damit kann die gesamte Mühlentechnik in Bewegung gesetzt werden.

Innen: Mühlenmuseum. | Foto: gratis

Die dritte im Bunde ist die Rheinmühle am Ende der Kändelgasse. Die einst imposante Mühlentechnik ist 1926 durch einen Brand vollständig zerstört worden. Noch zu sehen ist das ehemalige Wasserhaus, in dem sich früher drei mächtige Wasserräder drehten. Das Mühlengebäude wird für kulturelle Veranstaltungen genutzt, etwa die „Lange Nacht des Jazz“ am 13.7. ab 20 Uhr. Beliebt ist bei Familien das launige Entenrennen auf dem Eckbach (15 Uhr). In diesem Jahr schwimmen die Enten zum ersten Mal durch das frisch sanierte Gewölbe in der Kändelgasse. Und es gibt Preise zu gewinnen ...

Mühlentag in Großkarlbach – Pfingstmontag 20.5., 11-17 Uhr,

Info: www.grosskarlbach.de und www.siebenmuehlen.de