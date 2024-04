Das Runde und Eckige im Leben will der Heuchelheimer Künstler Eckard Schauß in abstrakter Symbolik unter einen Hut bringen. Wie er das macht, zeigt eine Ausstellung des Sieben-Mühlen-Kunst- und Kulturvereins in Großkarlbach.

„Organisch/Anorganisch – Farbe und Form“ heißt die Schau mit Werken von Eckard Schauß, die der Sieben-Mühlen-Kunst- und Kulturverein Großkarlbach im Alten Rathaus zeigt. Die Komposition entsteht laut einer Mitteilung des Kunstvereins auf kleinen Handskizzen und wird dann in unterschiedlichsten Techniken auf Leinwand oder Papier übertragen. Schauß, Chemiker im Ruhestand, zeigt einen Querschnitt durch die letzten Schaffensjahre. Vernissage: 7.4., 14 Uhr; geöffnet: 7.-28.4., So 14-16 Uhr.