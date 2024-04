Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein ins Meer springender Seehund bringt den genialen Erfinder Wilhelm Bauer vor 175 Jahren auf die Idee, ein U-Boot zu konstruieren. Eine Gruppe Pfälzer Honoratioren finanziert dazu die Entwicklung eines Petroleumgas-Motors. Die Suche nach dessen Verbleib führt zu einer Naturweinkellerei in Neustadt.

Wilhelm Bauer wächst in Dillingen an der Donau auf. Im Alter von acht Jahren kommt er zum ersten Mal in die Pfalz: Der Vater ist Berufssoldat, dessen Regiment wird 1831 nach Speyer verlegt. Dort geht