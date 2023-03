Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

86 Jahre alt wird Hansgünther Heyme in diesem Sommer. Der Theatermacher, der von 2004 bis 2014 das Ludwigshafener Theater im Pfalzbau leitete, ist noch immer aktiv – auch wenn Corona so manches Projekt verhindert. Den erzwungenen Freiraum nutzt er, um in Ludwigshafen Filmaufnahmen seines „Rings“ zu schneiden, der hier zwischen 2010 und 2013 zu sehen war.

Es war eines der größten und spektakulärsten Theaterprojekte, das in Ludwigshafen jemals verwirklicht wurde: Richard Wagners gewaltiges Haupt- und Lebenswerk, die Tetralogie „Der