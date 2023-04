Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„The Number of the Beast“ bescherte Iron Maiden nicht nur ihren ersten Spitzenplatz der Album-Charts in Großbritannien. Das Werk markiert einen Wendepunkt in der Karriere des britischen Heavy-Metal-Flaggschiffs: Es nahm Fahrt auf und setzte sich an die Spitze der Bewegung. Einen Platz, den die Band bis heute, 40 Jahre nach Erscheinen des Albums, nicht wieder abgegeben hat.

Das verflixte dritte Album. Bei vielen Bands gibt es die Richtung vor: Geht es weiter nach oben – oder war es das? Im Falle von Iron Maidens „The Number of the Beast“ war es der Startschuss