Ein Öko-Projekt bringt regionale Lebensmittel in die EU-Kapitale Straßburg: In der ehemaligen Tabakmanufaktur im Stadtteil Krutenau haben sich neben Start-ups und der Kunsthochschule auch ein Bio-Laden und ein Pub angesiedelt. Es gibt Workshops , Kochkurse – und demnächst auch noch ein Gourmet-Restaurant.

Schon mal in einem Supermarkt eingekauft, in dem der Rockabilly-Garage-Klassiker „Human Fly“ der altehrwürdigen US-Band The Cramps aus den Boxen schallt, gefolgt vom Partisanenlied